晟德轉投資公司東曜藥業 攜皓元醫藥搶攻ADC藥物商機

晟德 (4123-TW) 轉投資公司東曜藥業 (1875-HK) 為搶占大中華區 ADC(抗體藥物複合體) 藥物開發商機，與上海皓元醫藥 (688131) 達成戰略合作協議，雙方將結合各自技術優勢，共同打造一站式 ADC 藥物研發和商業化 CDMO(委託開發暨製造服務) 服務平台。

雙方此次戰略合作將形成聯合服務團隊，為客戶提供從前期到後期的無縫對接服務，從小分子中間體到偶聯製程開發和生產一條龍服務，同時加快開發進度、降低開發成本、提高開發效率。

東曜藥業表示，全球約有 15 支 ADC 新藥核准上市，2022 年市場規模約 72 億美元；今年前 5 月全球醫藥市場 ADC 交易案就有 24 起，其中 12 起與中國相關，顯示中國 ADC 市場蓬勃崛起。

另外，ADC 藥物複雜且多樣，其製程有高技術障礙及高資本支出，使得專業一站式 CDMO 市場需求龐大，根據市調機構估計，全球 ADC 外包服務市場規模至 2030 年將達 110 億美元，年增率為 28.4%。東曜及皓元的強強聯手，將有望為雙方加速拓展大中華區 ADC 委託製造服務版圖。

東曜藥業為提供 ADC 藥物全流程研發和生產 CDMO 公司，生產基地位於蘇州工業園區，東曜藥業隨著中國 ADC 藥物開發市場快速發展，旗下 CDMO 業務也呈現爆發性增長，今年上半年 CDMO 營收年增 105%，其中 ADC 相關項目營收約佔 50%，在手訂單額上看人民幣 12 億元。

皓元醫藥是深耕於 ADC 小分子領域的 CDMO 企業，位於上海張江生物醫藥基地，2013 年起開發出一系列廣泛應用的 ADC 有效載荷 (Payload)、連接子 (Linker) 及連接子有效載荷 (Linker-Payload)，建立豐富多樣的 Linker-Payload 產品庫，能夠為客戶提供 ADC 藥物小分子化學部分的 CMC 和 CDMO 服務以及 ADC 偶聯訂製服務。

皓元醫藥在連接子合成方面具有超過 1000 種經驗，並精通困難 payload 合成技術，其艾日布林 (Eribulin) 合成工藝已達到每批 120-150g 的 NON-GMP 和 GMP 級別生產規模，也是全球僅有的少數公司能夠實現並量產的技術。