〈央行理監事會議〉美元強掀亞幣競貶？央行：全球化所致非競貶潮

聯準會暗示今 (2023) 年底再度升息，推升美元指數，包含新台幣在內等亞幣則翻弱走貶，市場關注亞幣是否掀起競貶潮？但中央銀行總裁楊金龍則認為，亞幣貶值是全球化、經濟循環的結果。

美元指數持續站穩 105 高檔，亞幣應聲走弱，新台幣在外資匯出壓力下貶破 32 元價位。楊金龍表示，近期亞幣貶值主要是全球金融循環的結果，當市場越來越全球化，就需要單一貨幣作為交易媒介。

楊金龍說，目前國際貨幣仍是美元，因此當美元走強，其他非美貨幣就會貶；而當美元轉弱，非美貨幣就會轉為升值。

至於美元轉強是否導致外資大舉匯出，楊金龍對此則說，市場認為美國升息循環即將邁入尾聲，今年以來吸引外資回流，但 7、8 月因上市櫃發放股利，外資領完股利後又匯出，因此外資匯出。

根據央行發布的補充資料，近年國內匯市走勢仍多由外資主導，外資占國內匯市交易比重達 7 成，是影響新台幣匯率升貶主因。

以去年前 10 月來說，外資大幅實現獲利並匯出資金，導致新台幣對美元貶值 14.0%、而去年 11 月到今年 5 月，市場預期聯準會將放緩升息步調，外資匯入資金並買超台股，使得新台幣對美元升值 4.5%。

另外，今年 5 月到 9 月中旬，外資逢高獲利了結，同時在 7、8 月間匯出獲配股利，導致新台幣貶值 3.5%，因此呈現股匯市不同調。

至於股市部分，央行指出，近年台股走勢雖由外資主導，但近期內資也積極投入台股，使得外資影響力略降。

央行表示，去年前 10 月因聯準會加速緊縮貨幣政策，外資大幅賣超台股，導致台股下跌 28.9%；而去年 11 月到今年 5 月，市場因預期聯準會放緩升息，外資買超台股，推升股市上漲 18.7%。

另外，今年 5 月至 9 月中旬，市場預期聯準會的升息循環將接近尾聲，加上 AI 熱潮帶動美股科技股上揚，使得台股連帶受惠，儘管外資淨賣超，但在內資積極投入股市支撐下，大盤仍有 9.3% 的漲幅。