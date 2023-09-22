〈台股盤前要聞〉央行利率連二凍、外資狂砍台股破半年線 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。中央銀行昨 (21) 日召開第二季理監事會議，會後決議利率政策暫時按兵不動；台股昨 (21) 日電金傳權值股一片慘綠，大跌 218.08 點、收在 16316.67 點，痛失半年線，外資更狂砍 339 億元。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

央行宣布 Q3 利率連二凍 全年 GDP 下修至 1.46%

中央銀行昨 (21) 日召開第二季理監事會議，會後決議利率政策暫時按兵不動，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.875%、2.25% 和 4.125%，是連 5 個季度升息後，利率連二凍。閱讀全文...

台股大跌 218 點失守半年線 外資狂砍 339 億元

美國聯準會 (Fed)「放鷹」，台股也難逃殺機，電金傳權值股一片慘綠，股王股后也領跌高價股普遍下挫，指數終場大跌 218.08 點、收在 16316.67 點，痛失半年線，本周已跌逾 600 點，成交值 2772.4 億元。閱讀全文...

股匯雙殺 新台幣帶量貶 9 分收 32.112 元 創 10 個半月新低

美國聯準會利率按兵不動，但暗示年底可能再度升息，台灣股匯市同步跳水，新台幣兌美元昨 (21) 日貶值 9 分收在 32.112 元，匯價創 10 個半月以來新低，總成交量放大至 21.775 億美元。閱讀全文...

iPhone 標配充電線改編織材 力麗環保紗線出貨暴增逾 10 倍

蘋果 iPhone 15 除了全系列改採 USB-C 外，標配傳輸線包覆材質也全面更換為編織材質，帶動力麗 (1444-TW) 獨家供應的環保紗線出貨成長超過 10 倍。法人估，力麗第三季將擺脫上半年虧損，前三季營運可望損平。閱讀全文...

長聖治療晚期實體腫瘤新藥 1/2a 期臨床 獲美核准執行

長聖 (6712-TW) 昨 (21) 日公告，旗下治療晚期復發 / 難治性實體腫瘤新藥 CAR001(CAR-T) 的 1/2a 期臨床試驗，通過美國 FDA 核准，也是全球首例核准進入人體臨床試驗的異體實體腫瘤人類白血球抗原 G 的 CAR-T 細胞療法。閱讀全文...

漢磊 SiC 稼動率 9 成以上 明年產能、業績逐季揚

漢磊 (3707-TW) 與嘉晶 (3016-TW) 昨 (21) 日召開聯合法說會，總經理劉燦文表示，由於整體供應鏈庫存調整時程拉長，客戶下單較謹慎，下半年營收估較上半年減少低個位數百分點，但隨著明年景氣回升、客戶規格完成升級，將推升明年產能與業績逐季成長。閱讀全文...



