菜鳥傳計劃數周內正式交表 最快明年上半年在港掛牌上市

多個獨立消息來源透露，菜鳥集團將於數周內正式向港交所遞交招股說明書，最快明年上半年在港掛牌上市。

據《IPO 早知道》披露，菜鳥可望成為阿里巴巴 (BABA-US) 「1+6+N」組織變革後第一個啟動獨立上市的業務集團。 今年 5 月 18 日，阿里巴巴在財報中揭示菜鳥啟動上市探索，並計劃在未來 12 至 18 個月內完成。

當然，菜鳥擔當得起為阿里巴巴打響第一槍的重擔。畢竟，菜鳥過去數年的成長頗為迅猛。

阿里巴巴的財報顯示，2021 年度至 2023 年度，菜鳥總營收分別為人民幣（下同）527 億、668 億及 775 億元。其中菜鳥在 2023 年度的營收激增約 21%。

此外，菜鳥在 2023 年度第 4 季（今年 1 至 3 月）外部營收為 189 億元，較一年前增長 18%。

2024 年度第 1 季（今年 4 至 6 月），菜鳥的營收驟增 34% 至 231.64 億元，增速進一步擴大，經調整後 EBITA 為 8.77 億元。

菜鳥最突出的優勢是國際業務，菜鳥是全球最大跨境電商物流服務商，並且與第二名保持相當大的差距。在中國，菜鳥主要提供綜合供應鏈解決方案，與淘天集團合作密切。

菜鳥過去一直被看作是一個技術平台，之後逐漸成為一張全球性智慧物流網，並將技術應用在物流網絡上。某種程度上，這也可視為菜鳥在資本市場獲得更可觀估值的關鍵因素。