全年GDP保二無望 經長：AI、運動賽事可望挹注出口表現

台灣中央銀行下修今 (2023) 年經濟成長率至 1.46%，全年 GDP 保二希望落空。經濟部長王美花認為，在國際貿易呈現下修情況下，台灣還有 AI 商機可挹注，加上亞、奧運對紡織、運動商品的挹注，預期可帶動出口回溫，「明年景氣會比今年還要好」。

王美花今 (22) 日陪同行政院院長陳建仁前往立法院，針對「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」進行專案報告並備質詢。她在會前受訪時說，在通膨、升息及俄烏戰爭等因素影響下，國際機構對經濟預測沒有比較好，加上貿易量下滑，台灣也難免受國際情勢影響。

但王美花認為，台灣有 AI 商機，加上亞運、奧運等大型賽事也會挹注紡織、運動用品等商機，進一步帶動出口回溫；預估第 4 季可望比第 3 季還要好，而市場也普遍認為，明年會比今年還要好。

中央銀行昨召開第二季理監事會議，會後決議利率政策暫時按兵不動，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.875%、2.25% 和 4.125%，是連續 5 個季度升息後，利率連二凍。

根據央行最新預估，今年下半年通膨率略低於上半年，全年 CPI 與核心 CPI 年增率預測值分別為 2.22%、2.44%，低於去年的 2.95%、2.61%；此外，央行也將我今年 GDP 預估值從第 2 季的 1.72% 下修至 1.46%。