吳昕陽首談「小店型經營更不簡單」 新光三越鑽石塔9月底起試賣

新光三越總經理吳昕陽今 (22) 日正式宣布，新光三越睽違 10 年開出的新據點─台北東區 Diamond Towers 將於本月底開始試賣，由於相對過往的萬坪大店型，營業面積較小巧，反而是一大新挑戰，因此，規劃有至少 3 分之 1 的東區獨家商品，並嘗試將零售空間轉為社交平台，強調「小坪數經營反而不簡單」。

吳昕陽指出，很期待 Diamond Towers 開始試營運，這是新光三越近年最重要的新據點，「規模不大約 4500 坪，但意義非常重要」，除了反映近年強化數位布局的實力，也導入至少 3 分之 1 的東區獨家商品，「不少品牌為了新光三越提出許多獨家商品」。

吳昕陽也提及，新光三越時隔 10 年在台灣開出新據點，是一大挑戰，在營運空間並不算大的條件下，嘗試導入 life style，也是嘗試在不同地區、不同面積有不同的開店模式，有限空間內要做好不簡單。

儘管 Diamond Towers 緊鄰遠東 SOGO 百貨，吳昕陽不認為與同業是競爭關係，而是聯袂促進商圈繁榮，將主力客群設定為時尚客群，「如果我們進去產生化學變化，應該可以帶進更多人潮，就像過去的信義區，是正面的」，關鍵在新光三越是否有辦法以一個好的平台來迎接來客，並提供廠商好的發展舞台。

另一方面，吳昕陽強調，東區繁榮不至於會拉走距離僅不到 3 公里的信義區人潮，每個商場要能吸引消費，「做得越來越精緻是唯一解法」。

新光三越前 8 月業績熱絡成長達雙位數，吳昕陽看第四季的周年慶大檔很有信心，樂觀料全年業績有望創新高，並超越原先預定的 920 億元目標。