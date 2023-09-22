【小資存股】科技股怎麼存？台積電、鴻海等5大科技股預估成長率、殖利率比較一次看

存股成為顯學，兼具以下四大特性的龍頭科技股經常讓投資人更加青睞。

(1) 市占高，為各產業前兩名、獲利穩定成長

(2) 部分公司將受惠明星產業如 AI、電動車等，成長潛力優

(3) 庫存調整後，產業循環谷底回溫

(4) 財務、公司治理等風險較低

故本文整理近期龍頭科技股的重點變化，尋找潛在投資機會。

一、科技股脫離谷底近了？需求回溫、庫存將於 2023 下半年去化，具潛力的子產業有哪些

隨著半導體與電子產品庫存將於 2023 下半年去化後，現階段 NB、手機、TV 等等消費性電子需求也緩步回溫下，整體科技業景氣循環也已落底慢慢回升，加上領頭的 AI Server 需求強勁帶動下，半導體先進製程需求看好，成熟製程則谷底已過持平回溫，下游消費性電子也是谷底過等待需求拉升；整體而言半導體聚焦在高階製程受惠股、新能源車，及封裝供不應求的 AI Server 等在未來一年較具潛力。

目前主要的五檔龍頭科技股，包括半導體 (晶圓代工與 IC 設計)、新能源車、充電樁與電源，及消費性電子代工等產業，我們從產業循環位置、獲利成長潛力，及殖利率來觀察比較。

二、龍頭科技股誰潛力最好？市場估聯發科 (2454) 殖利率 6.56% 最高，台達電(2308-TW)EPS 正成長

比較過去五年的成長率、ROE、殖利率及波動度，在獲利成長方面以聯電、台積電、台達電，及聯發科表現較優，我們再進一步考慮殖利率與波動度，則是以鴻海較優。

可以看到變成各家龍頭科技股各有所長，所以景氣循環位置、未來獲利成長性、明年殖利率，及股價波動度的比較，將影響投資人科技股的存股報酬率。

我們把景氣循環位置、未來獲利成長性、明年殖利率及波動度，透過量化的方式換算成風險與報酬分數：

● 風險接近 1(愈低愈小) 的公司有鴻海、聯電、台積電及台達電

● 潛在報酬分數則以鴻海、聯電、台積電與聯發科較高

三、市場預期 2024 正成長、殖利率 3% 以上有這三檔

基於上表投資人比較自己的持股後可檢視現有存股狀況，進一步考慮去做存股比重的調整，來提高整體龍頭科技存股的報酬率。方向就是為少存或是調節預估表現較差的持股，增持有強勢表現的個股。

波段存股策略看中的是未來成長性，接著我們為較強勢科技股存股標的給出三個定義，進行篩選

1. 景氣循環股底向上，市場預期 2024 年成長率均呈現正成長

2. 市場預估現金殖利率接近或 3% 以上

3. 產品為成長潛力的產業如 AI 與新能源車

考量這三項指標篩選後

● 成長率穩定個股：鴻海、台達電、台積電

● 預期殖利率表現優：鴻海、聯電、台達電

● 產品為潛力產業：鴻海、台積電、台達電

存股族們可依上述三個觀察點，挑選出適合自己屬性的潛力科技股。

找到標的，投資人就可以靜待時機，將較弱勢個股在相對高檔時進行調節，把部位轉換到強勢個股。不妨利用近期殖利率高檔造成科技股本益比壓縮等利空，致股價有較明顯回跌時檢視部位，進一步汰弱擇強優化報酬。

延伸閱讀：波段潛力存股

波段潛力存股，也就是本篇龍頭科技股們比較的方式，透過我們特有的選股標準，依照 6 大面向分析每月存股標的：

1. 產業趨勢穩定性：考量公司產品所處產業的成長率與滲透率

2. 市場地位：以市值、市佔排行、進入障礙，及經營權的穩定性來判斷

3. 獲利的穩定性：以 ROE 及盈餘 (淨利、EPS 等) 的成長性來區分

4. 配息穩定性：歷年的股息發放率與殖利率

5. 財務與永續安全性：參考要素為 TCRI 評等、負債比率、利息保障倍數，與 Sinopac + 永續評鑑評等

6. 波動性與評價安全性：以 Beta 值、股價評價位置來比較

進一步再把 6 大面向整合成風險與價格潛力２大維度，以量化的方式畫出該標的位於九宮格的相對位置，目標是要選擇出風險較低及價格潛力相對高的標的，在風險與價格潛力的兩個維度中，選擇的存股標的就會出現九宮格的位置 (下圖)

如最右下角的區間就是風險低、價格潛力高的優質標的，除了本次更新的龍頭科技股外，每個月會幫大家更新具潛力的波段潛力存股，根據產業趨勢等６大面向，評估個股風險、未來潛力，推斷當前股價所處位階與價格潛力，可用在存股策略或是進出場的參考依據。

我們每月會更新透過此量化方式，篩選出波段潛力存股標的，並依照６大面向檢視並分析，有興趣的投資人可以了解參考。

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