經濟部組織法三讀通過 成立商業署、能源署

「經濟部組織法」三讀通過，將原有 11 個業務單位、6 個輔助單位及 13 個行政機關，整併為 6 個業務單位、6 個輔助單位及 10 個三級行政機關，其中商業司升格為商業發展署、能源局升格為能源署、貿易局升格為國際貿易署。

經濟部表示，原有 11 個業務單位、6 個輔助單位及 13 個行政機關，整併為 6 個業務單位、6 個輔助單位及 10 個三級行政機關。包含：經濟部商業發展署、經濟部產業發展署、經濟部國際貿易署、經濟部能源署、經濟部中小及新創企業署、經濟部水利署、經濟部智慧財產局、經濟部產業園區管理局、經濟部標準檢驗局、經濟部地質調查及礦業管理中心。

經濟部表示，本次組織改造預期將達成「事權統一」、「組設優化」、「資源整合」 、「能量擴散」、「政策落實」等目標。

首先是事權統一，增進管理效能，整併相關業務區塊，統合事權及各項專業資源與人力，例如整併經濟部資訊中心及所屬部分機關資訊單位成立「資訊處」；整併經濟部商業司及中部辦公室成立「商業發展署」；整併國際貿易局、經濟部國際合作處及貿易調查委員會成立「國際貿易署」，建構政策推展整體性，益於分配運用資源，發揮業務整合綜效。

第二則是組設優化，改善行政流程：「水利署」、「智慧財產局」及「標準檢驗局」雖維持原機關層級，仍依核心職能就其內部組設進行通盤檢討，將功能執掌相近的單位及業務進行整併或專責化，以改善行政流程及效率、節省人力資源，提升施政效能。

第三、資源整合，締造永續經濟。因應氣候變遷與自然環境的不確定性，經濟開發亦須兼顧能資源的合理利用，「水利署」續留經濟部，益於有效整合民生與產業用水，推動承洪韌性。

另外，設立「地質調查及礦業管理中心」則可就礦產開發結合全方位地質管理，達成資源合理利用及經濟發展永續。

第四、能量擴散，提高服務品質：「產業園區管理局」成立，有助於將科技產業園區單一窗口服務能量擴散至產業園區，同時爭取輔導資源挹注，並導入智慧化管理模式，強化各園區管理，提高整體服務品質。

第五、政策落實，彰顯施政理念：本次「產業發展署」、「國際貿易署」、「能源署」及「中小及新創企業發展署」由局處改制為署，成為負責政策擬定及推動的重要三級機關，充分彰顯政府對產業轉型、經貿格局拓展、能源轉型及淨零排放與扶植中小及新創企業等重大政策之重視。



