南韓要求美國消除晶片出口管制、投資補貼的不確定性

隨著對中國的晶片禁令豁免即將到期，南韓政府周五 (22 日) 表示，已要求美方化解在半導體出口管制以及投資補貼方面的不確定性。

為打壓中國半導體業發展，美國去年 10 月祭出禁令，限制向中國出口先進製程半導體與晶片設備，非美國的晶片業者若使用美國公司的技術和設備，也涵蓋在限制範圍內。不過，美國當時給予南韓和台灣晶片業者為期一年的豁免令，允許這些業者繼續在中國生產晶片。

隨著豁免令即將在下月到期，南韓國務調整室室長方文圭 (Bang Moon-kyu) 周五在首爾會見美國商務部副部長 Don Graves。

南韓產業通商資源部於聲明表示，已積極尋求和美國商務部合作，來解決與出口管制相關的問題，但沒有說明細節。

美國仍未透露是否延長即將在下月到期的豁免令，也沒有公布任何有可能進一步影響企業在中國生產的條件。

目前三星電子 (005930-KR) 在中國西安擁有 NAND Flash 記憶體廠，SK 海力士 (000660-KR) 在無錫有 DRAM 廠，大連有 NAND Flash 廠。集邦科技 (TrendForce) 數據顯示，截至 6 月底，兩家公司合計控制全球近七成的 DRAM 市場與五成的 NAND Flash 記憶體市場。

另一方面，根據 3 月時公布的晶片法案細則，美國還要求接受補貼的企業未來十年內不得在中國擴張產能。分析師預估，與此事有關的更多細節將在不久後公布。

知情人士表示，三星在德州的晶圓廠目前正在興建中，預估 2024 年底開始出貨。目前三星已完成美國補貼的主要申請事宜，最終結果可能會在年底前出爐。