三星上半年中國銷售大減逾40% 撤離中國跡象愈加明顯

據《businesskorea》報導，三星電子 2023 上半年在中國的銷售額，與去年同期相比下降超過 12 兆韓元。三星撤離中國的跡象顯而易見，其在中國的經營設備和員工數量都在下降。

據三星電子 8 月 17 日發布的半年報顯示，該公司今年上半年在中國銷售額總計 17.808 兆韓元，與去年上半年的 30.462 兆韓元銷售額相比，大幅下降 41.5%。上一次三星在中國上半年銷售額跌至 17 兆韓元區間，是在四年前的 2019 年，當時為 17.814 兆韓元。

三星來自中國的總銷售額占比下降 4.7 個百分點，從一年前的 26.4% 降至目前的 21.7%。2021 年底，來自中國的銷售額占比為 29.9%，此後不斷下降。

值得注意的是，受薩德部署和美中貿易爭端影響等，今年上半年這一比例甚至低於 2019 年大幅下降的 24.9%。2018 年，來自中國的銷售比例為 32.1%。

三星電子在中國的半導體生產和銷售子公司的業績也減半。主營半導體和顯示器的上海三星半導體 (SSS) 今年上半年銷售額為 6.59 兆韓元，比去年上半年的 13.55 兆韓元下降 49.5%。同期淨利潤也下降 16.6%，從 1.38 兆韓元降至 1.15 兆韓元。

分析人士認為，自薩德問題以來揮之不去的反韓情緒，加上中國經濟重新開放復甦未達預期，正在導致當地銷售緩慢，中美鬥爭帶來的不確定性依然存在。

三星在中國的業務和員工數量都在下降。根據三星可持續發展報告，中國非高管員工總數從 2020 年的 599 人，穩步下降到 2021 年的 527 人，再到去年的 477 人。

相反，三星在東南亞、西南亞和日本的員工數量正在增加，從 2020 年的 3590 人增加到 2021 年的 4305 人，再增加到去年的 4583 人。

三星還減少了在中國的經營公司數量。據韓國 CXO 研究所統計，三星已將在中國關聯公司，從 2018 年的 87 家減少到今年的 65 家，五年內減少了 22 家。