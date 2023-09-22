一個時代的結束！媒體大亨梅鐸宣布退休

92 歲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）周四（21 日）宣布，將於 11 月正式辭去福斯公司和新聞集團董事長職務，由長子拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）接任。

梅鐸在周四發給員工的信件中寫道：「我們的公司正在蓬勃發展，我的身體也很健康。我們有充分的理由對未來幾年充滿樂觀，至少我個人認為如此，並計劃繼續參加未來的工作。然而，關於言論自由以及最終關於思想自由的戰鬥，從未像現在這樣激烈。」

梅鐸並表示：「現在是我挑戰不同角色的時候了，我知道我們擁有一個才華洋溢的團隊，充滿激情、堅守原則的領導者拉克蘭．梅鐸，將成為這兩家公司的唯一董事長。」

福斯和新聞集團表示，拉克蘭．梅鐸將成為新聞集團的唯一董事長，並繼續擔任福斯的董事長兼執行長。

在拉克蘭．梅鐸接管梅鐸帝國之際，媒體業正受到各種挑戰的衝擊，從傳統電視收視率下滑，到新聞機構在涉嫌侵犯版權方面與科技公司展開的鬥爭。

福斯仍然是美國最大有線新聞網絡，在美國政壇發揮重要作用。今年早些時候，福斯以 7.875 億美元的價格解決了與 Dominion Voting Systems 的訴訟，因為福斯曾發布假消息，稱 Dominion Voting Systems 涉嫌操縱 2020 年總統選舉。這也是美國媒體公司有史以來最大筆和解協議。

不過，福斯仍面臨著另外一家投票系統公司 Smartmatic 的訴訟，該公司尋求 27 億美元賠償，這起訴訟也與選舉舞弊有關。

咨詢公司 Madison & Wall 媒體分析師 Brian Wieser 表示：「梅鐸的許多企業仍在生產大量重要新聞，如果沒有他的領導，這些新聞可能不會發生。但不能忽視的另一面是，福斯放大了媒體對美國政治的毒害。」