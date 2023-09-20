專家：Fed官員對利率看法 將促使美股回落5%或上漲

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 表示，聯準會 (Fed) 官員對利率將保持在高點多久的看法，將會促使美股下跌 5% 抑或強勁上漲。

Essaye 說道，「利率將保持高位多久？」這個問題，將決定 Fed 最終偏向鷹派 (對股債不利) 還是鴿派 (對股債有利)。

目前 Fed 內部鷹鴿派陣營分裂，鴿派主張接下來到年底都應該保持利率穩定，鷹派則希望升到 5.6% 以上，也就是至少 1 碼 (25 個基點)。

Essaye 指出，對 Fed 升息週期即將結束的預期，一直是 2023 年美股上漲的主要支撐。若是 FOMC 即將公布的聲明​​，或是 Fed 主席鮑爾的言論顛覆了這樣的假設，就可能會導致美股下跌。

他也警告說，如果 Fed 將在更長時間內維持較高利率，那麼美股將遭受 5% 至 10% 的回落。

不過，如果 Fed 維持利率不變，不改變對前景的說詞，並且 2024 年的利率點陣圖預估中位數保持在 4.625%，那麼美股不會有太大反應。

但是，若是 Fed 在本次意外升息，或是 2024 年點陣圖預估中位數上調至 4.875%，那麼美股將遭遇重大衝擊。

知名美股大空頭、摩根士丹利策略師 Mike Wilson 日前表示，儘管美股在經濟成長強勁的背景下大幅上漲，但是投資人如今對 2024 年美股的前景更加悲觀。他表示，客戶更多討論的是經濟衰退是否已完全避免衰退，還是只是推遲到 2024 年。

華爾街大空頭 Jeremy Grantham 也指出，Fed 40 年來最激進的緊縮政策可能會使經濟陷入衰退，並拖累美股。「道理很簡單，低利率推高了資產價格。更高的利率會壓低資產價格。而我們現在所處的時代，平均利率將高於過去 10 年水平。」