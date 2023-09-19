華爾街恐慌指數持續收縮 應是美股看漲訊號

雖然市場持續擔憂通膨和利率上升，但芝加哥期權交易所 (CBOE) 波動率指數 (VIX) 仍出現下跌。DataTrek Research 認爲，這個華爾街所謂的恐慌指標今年受到抑制，呈現「神祕萎縮」模式，對股市來說是一個看漲訊號。

DataTrek 聯合創始人柯拉斯 (Nicholas Colas) 表示：「幾個月來，我們一直在說，偏低的 VIX 是美股處於牛市的一個跡象，而不是對未來明顯的挑戰過度妄想。不過，我們仍然相信未來幾周將繼續波動。」

根據 FactSet 數據，VIX 今年來已下跌超過 35%，周一 (18 日) 收於 14，遠低於 20 左右的長期平均水平。VIX 是與標普 500 相關的期權合約，截至周一，標普 500 在 2023 年上漲 16%。

柯拉斯的報告顯示，上周 VIX 指數創下「疫情後新低」，上周四 (14 日) 收於 13 點以下，這對該指數來說是「十分罕見的」，而且對未來 3 個月的股市來說是一個正面的訊號，即使這也代表近期波動仍將持續。

柯拉斯說，「乍看之下沒什麼意義」，VIX 應該是華爾街的恐慌指數，而且看來「現在有很多東西值得恐懼」。他列舉了幾個令人擔憂的領域，包括圍繞通膨的不確定性、近期油價的上漲，以及 Fed 將會維持高利率多久。

他表示，最近美國國債殖利率的攀升也給股市帶來壓力，10 年期國債殖利率看來「將創下十多年新高」。10 年期美債殖利率周一收於 4.318%。FactSet 數據顯示，這大約是 2007 年底的水平。

美股投資人也一直在關注美債殖利率曲線倒掛，或者短期殖利率何時升至長期利率之上，因爲從歷史上看，這種情況通常發生在經濟衰退之前。

與此同時，科拉斯表示，9 月和 10 月向來以「股市波動的季節性高峰」而聞名。美股繼 8 月下跌後，9 月至今一直暴跌。FactSet 數據顯示，標普 500 上月下跌 1.8%，9 月至周一收盤下跌 1.2%。

然而，他樂觀地表示，超低的波動率指數告訴我們，這些擔憂都不足以抵消美國企業獲利基本面強勁的前景，以及 Fed 基本上已經完成升息的信念，「無論歷史上殖利率曲線倒掛預示着什麼，股市都排除了未來一兩年經濟衰退的可能性。」