〈AWS台灣高峰會〉資安不容妥協 強調要當「負責任的AI」

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 今 (2) 日舉辦台灣雲端高峰會，台灣暨香港總經理王定愷表示，若 AI 使用不當，容易洩漏企業資料，因此 AWS 提供的是「負責任的 AI」，強調資料安全防護。

IoT 物聯網副總裁 Yasser Alsaied 也指出，在 AWS 裡，資安絕對是不容妥協，尤其公司在建立初期就將雲端安全性設為最優先目標，因此不論是晶片、軟體再到裝置端，皆有進行加密防護，總計三層的防護措施。

Yasser Alsaied 補充，晶片端不論是感測器、微處理器與微控制器，都有進行資安防護，一旦裝置被偵測異常或是離線時間太久，系統將立即隔離該設備與晶片，並發出警報通知服務人員進行處理。

此外，Yasser Alsaied 根據過去在半導體產業的經驗，指出資安是半導體業最關注的一環，如 ASIC 在設計初期，就已將資安考量進去，透過使用設計良好且具備資安考量的晶片，再到擷取資料的軟體以及資料終點站的裝置端都有加密，因此非常安全。

Yasser Alsaied 也舉例，印度最大的金融支付公司就是使用 AWS 服務，有數以千萬計的手持式裝置與 POS 機採用該服務，強調資安是公司最在意的事項，未來也會持續發展相關標準，與業界共同努力，強化資安、並了解可能出現的漏洞。

針對 AI，王定愷表示，面對生成式 AI 等前瞻科技帶來的挑戰和機遇，企業都應該積極擁抱技術革新，以具有創造力的方式想像未來的可能性，重塑企業及產業的未來。

AWS 目前已在台灣深耕超過十年，市占率維持第一，也有超過 1.5 萬家客戶，未來將持續創新，為處於不同技術階段的企業提供全方位的服務與工具，幫助企業抓住科技創新的新機遇，鍛造基業長青。