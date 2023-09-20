ADB因中國房市問題下修開發中亞洲GDP預測 台、韓則因出口遭調降

亞洲開發銀行 (ADB) 周三 (19 日) 表示，由於中國房市疲軟和聖嬰現象帶來的風險，對今年開發中亞洲的經濟成長預測從 7 月預估的 4.8% 下修至 4.7%。台灣則因淨出口惡化，從 2% 下修為 1.2%。

其中，台灣和南韓都因為淨出口惡化，經濟成長預測雙雙被下修。台灣從 7 月公布的 2.0% 下修為 1.2%，南韓則從 1.5% 調降至 1.3%。台灣和南韓去年分別成長 2.4% 和 2.6%。

中國今年預估成長 4.9%，較 4 月預測的 5.0% 略為調降，反映出內需動能減弱、全球需求下滑以及房地產修正。印度今年經濟成長預測從 6.4% 稍微調降至 6.3%。

亞銀說：「中國房地產疲軟的問題，壟罩著整個區域的展望。全球高利率增加了金融不穩定的風險。因為俄羅斯入侵烏克蘭導致的間歇性供給中斷，加上聖嬰現象提高了乾旱和洪災的風險，可能再一次推升糧價，並讓糧食安全面臨挑戰。」

亞銀指出，整個區域在疫情後的消費復甦正「快速失去動能」，但仍不改對 2024 年 4.8% 的成長預測。

通膨方面，亞銀預估今年開發中亞洲的通膨率將減緩至 3.6%，4 月時的預估是 4.2%。明年通膨率則調升至 3.5%。