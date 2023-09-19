美政府關門風險高 Fed利率決策恐失參考數據

一旦美國政府關閉，多項經濟數據將停止發布，包括勞工統計局的通膨和失業率。缺乏關鍵的政府數據，將使投資人和 Fed 難以解讀美國經濟。

由於 9 月底是政府支出的最後期限，衆議院共和黨人一直在努力就支出法案達成共識，目前正在推進一項爲政府提供臨時資金的計畫。與此同時，部分共和黨人威脅，如果衆議院議長麥卡錫不默許他們的要求，將投票罷免他。市場目前預計政治僵局將導致政府資金短缺；而這也正是惠譽調降美國信用評級的一大原因。

2019 年前後美國政府部分關閉，對勞工統計局的調查業務影響有限，但的確導致大約 12 份數據報告被延後。EY-Parthenon 首席經濟學家達可 (Greg Daco) 表示，「政府關門 35 天導致『數據乾涸』，包括貿易、住房和消費者支出數據在內的 10 多項關鍵數據被順延發布。」

雖然一些私營機構仍會公布相關數據，但聯邦政府的數據對政策決策者來說仍然至關重要。

MUFG 美國經濟學家尼卡吉 (Agron Nicaj) 表示：「決策是根據政府數據的一致性和可靠性做出。在當前的經濟環境下尤其如此，不確定性很高，Fed 儲收緊貨幣政策的幅度非常小。」

一般來說，政府關門對 Fed 的影響一般不大，但 Fed 對抗高通膨的歷史性戰役正處於關鍵時刻。在 6 月會議公布的點陣圖更顯示，在今年底之前可能還會再升息一次。

通膨漲幅已從去年 6 月的 40 年高點回落，但油價飆升帶來更多痛苦，推高了總體通膨。8 月總體 CPI 較上年同期上漲 3.7%，高於 7 月 3.2% 的漲幅，主要原因就是汽油價格上漲。

Fed 還密切關注依然強勁的就業市場，因爲它在推高物價方面扮演重要角色用。美國勞工統計局的每月職位空缺和勞動力流動調查顯示，美國的職位空缺仍然比求職者多數百萬，這意味着工人可以要求更高的工資。

在考量經濟前景時，Fed 官員面臨一些不確定性，尤其是之前的升息已經並將繼續對經濟活動造成很大壓力。缺乏關鍵的政府數據可能會給 Fed 帶來政策失誤的風險，因其一直強調其貨幣政策決策為「數據導向」。經濟學家認爲，如果 Fed 在不知通膨進展的情況下決定升息，猶如俄羅斯輪盤。

市場目前的不確定性太多；不清楚在沒有政府數據的情況下，Fed 是否會維持利率不變；也不清楚在考慮貨幣政策時，Fed 將如何應對政府停擺。而且政府停擺的影響還取決於停擺的時間長短，這一點目前也尚不清楚。