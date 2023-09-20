遠傳看好i15系列新機帶動5G滲透率 目標有望提前達陣

蘋果 iPhone15 系列新機將於本周五 (22 日) 上市，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (20) 日表示，每年電信商都期待 iPhone 上市，期望帶動下半年 5G 滲透率，看好可望超前達到 40% 目標。

針對新機到貨量，井琪表示，雖然每年新機都會出現供應不足的狀況，而以目前遠傳可以掌握的量來說是滿意的，不過還是「要買請早」。

井琪說，目前遠傳月租用戶 5G 滲透率約 38%，今年原定目標為 40%，預期在新機挹注下，今年可望超前達成目標，且對於目前整體成長腳步很滿意。

除了 5G 用戶穩定成長外，她進一步提到，4G 的高資費會先升級 5G，目前中階資費也陸續升級，儘管 4G 網路已足以使用，但隨著用量增加，4G 網路會越來越擠，而往 5G 升級將會是趨勢。

另外，談到與亞太電 (3682-TW) 的合併案，井琪強調，雖然亞太電目前仍有訴訟案，不過遠傳相關作業的腳步沒有慢下來，且一切行事都是合法合規，合併案就等水到渠成。

公平會近期針對中華電 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 在 2018 年停止資費優惠，重罰 7600 萬元，對此，井琪認為，由於電信業獲利不高，對於同業遭到罰款感到心疼；再者，台灣電信資費跟全球相比相當便宜，也是享有全球最好的網路。