遠傳攜手5家新創夥伴 展亞灣新創大南方

南臺灣新創界盛事「2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方」今 (25) 日登場，遠傳 (4904-TW) 攜手新創加速器，包含旺德賽斯、創智生物、關楗、亞博福爾摩沙及台灣蜂圖誌 5 家新創夥伴，展示橫跨智慧服務、智慧醫療、智慧城市等領域成果。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民受邀參加開幕儀式，並以「擁抱新創，協助全球企業加速數位淨零雙轉型」為題，擔任主題論壇講者。

胡德民表示，在生成式 AI 的新時代，遠傳深耕 CSE (企業參與新創) 共創共好，除了加速數位轉型，更將強化 ESG 面向合作力道，共同保衛地球、邁向永續發展，同時號召新創共同搶占新經濟商機。

他指出，面對新創團隊最棘手的四大難題，包含獲客成本高、難以獲得企業合作機會、需要優質資本挹注、缺乏技術支援，遠傳逐一對症下藥，除了憑藉擁有超過 700 萬用戶、專業企業服務團隊提供豐富的業務資源，以及總經理擔任指導顧問協助策略投資評估，將能讓創新想法得以落地實現、成為規模化的商業模式。

胡德民分享，遠傳新創加速器全力扶植新創開拓商業模式，共同搶占新經濟商機，不僅協助第一期夥伴 12 個企業共創數位轉型的案例，潛在商機突破一億元。此外，將遠傳「心生活」與「大人物」科技與新創共享，擴大招募範疇至 ESG 淨零、社會創新等全球關注議題，協助政府將台灣打造成國際的新創樂土。