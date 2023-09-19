遠傳旗下德誼數位看好i15銷量增2成 Pro系列仍最受青睞

蘋果 iPhone15 系列新機將於本周五 (22 日) 上市，遠傳 (4904-TW) 旗下全台最大 Apple 經銷商德誼數位總經理黃麗容今 (19) 日表示，今年預購量比去年增加 6-7 成，預期今年整體銷售量成長 2 成，其中 Pro 系列仍是最受青睞的機款，初期將供不應求。

根據德誼觀察，今年 iPhone 15 Pro 新色原色鈦金屬呼聲最高，占比將近 4 成，欲購買 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 的消費者，其中有 2 成是受到 Pro 系列採用鈦金屬材質設計所吸引。

容量方面，5 成以上的消費者偏好 256 GB 的機型，此外，2 成民眾對於新機特色最有感的為全系列改採具通用、環保、快速充電特色的 USB-C 充電孔。

若從德誼預購量比重來看，iPhone 15 Pro 占 42%、iPhone 15 Pro Max 占 39%、iPhone 15 占 11%、iPhone 15 Plus 占 8%。

黃麗容指出，今年首次獲得 Apple 指定授權線上預購新機經銷商，在 iPhone 15 系列新機上市之際，會員不用出門就能上網預購新機，開賣當天更推出 3 小時快閃限量下單當日速配活動，就是要讓會員第一時間新機到手。