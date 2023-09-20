遠傳新創加速器累計增資金額破3.2億元 啟動三期招募

遠傳 (4904-TW) 今 (20) 日舉行新創加速器第二期成果發表，總經理井琪表示，累計加速新創家數已達 37 家、創造逾 1.7 億元數位轉型新商機、增資金額更突破 3.2 億元，同時也啟動第三期加速器招募。

井琪指出，遠傳在數位轉型和開發綠色資通訊應用的經驗，也累積豐富的開發至商轉經驗，都是遠傳新創加速器得以為新創夥伴加速的馬達，遠傳也期待未來有更多優秀的新創團隊持續加入。

資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，新創加速器第二期新創團隊，在 ESG 淨零、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、金融保險等領域都有亮眼實績。

其中，攜手「永訊智庫」推出中小企業永續轉型套件，協助中小企業快速導入環境永續解決方案，結合遠傳「能源管理系統」與永訊智庫「雲偵碳溫室氣體盤查系統 (SaaS)」，讓企業可以了解自身能耗與碳排情形，並透過 AI 生成報告書初稿，協助中小企業更為輕易邁出永續管理的第一步。

此外，遠傳深耕遠距診療，攜手「創智生技」推出 Mind UP 睡眠健康照護方案，整合線上專業睡眠諮詢和線下身心科醫療院所，並讓遠傳電信的員工有機會實際體驗「ESG 企業員工睡眠照護方案」，促進員工的睡眠健康。

在智慧零售方面，遠傳協助將「三維人」Saas 物流管理神器，試行串接遠傳公務車管理平台，透過公務車執勤的實地驗證，協助新創驗證產品服務，以強化派工效率、車隊使用效能，進而提升管理效率並達到 ESG 節能減碳目標，開創新經濟新商機。