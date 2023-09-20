美國經濟軟著陸：Apple新機與台廠供應鏈的股市前景

美股穩中有升：經濟軟著陸與通膨壓抑的雙重挑戰

美股緩步橫向整理往上的方向沒有改變，現在美國政府或聯準會希望經濟軟著陸，但是通膨必須往下壓，造就趨勢上有壓下有撐，且是往上慢慢撐的走法，因此對中長期看多看法不變。近期美國經濟數據基本上表現不錯，處於穩定持續成長的現象；而不少人有偏空看法，或是順著聯準會因為要壓抑通膨而產生擔憂，認為經濟會往下走或是出現硬著陸。

永誠資產管理處投研團隊指出此時不須庸人自擾，雖說有物價貴、儲蓄降低、消費能力下降等；但價格再貴，市場有需求就會有人買，因此市場常談的數據，其實該要有不同階層的比較，也就是產品是要給誰用的，這就和今天要談的蘋果手機一樣。

蘋果新機批評聲不斷，然而商業模式尤其重要

新科技有要突破與發展，而行銷跟商業模式也相當重要。近期很多聲浪在抱怨蘋果改款的幅度不夠，甚至走的比華為慢；但 Apple 每年新機改版通常都是幅度不大，若每年的新機改動，技術躍進太快，後續突破就很困難，這樣營收從何而來？像 AI 也是發展了很長的一段時間才慢慢有所突破，若回歸到商業模式跟商業行為的概念去想，消費型的產品不像國防科技，沒有必要這麼尖端。回想 Apple 過往新機推出後被批評的多慘，但銷量和售價皆未受到很大的影響。畢竟其已建立出優異的品牌價值，像波克夏持有 Apple 便因為他是一家消費型、走商業模式的公司，Apple 的目標是賺錢，而不是做出最棒的手機，萬一做出來就成了耐久財。

因此一間偉大的公司需要去思考真正目標為何，像 Tesla 直接講說要成為移動的行動電話，讓商品生活化；奠定強烈的品牌印象，這也是為何永誠資產管理處投研團隊在觀察國際經濟重要指標時，都會一併談到 Apple 及 Tesla。投資目光要放遠，因此要從商業模式跟價值來探討企業。同時股價遭修正、具有未來性的這些科技公司，是相當值得布局的，但不須過度急躁。

技術面、政治面仍對於台股行情有利

台股這週是明顯漲勢，成交量也放大，判斷後續 17400 點關卡會過，而速度不要太快較佳。國內的選情狀況，目前看起來對於執政黨來講還是有利，藍營因為先前廝殺太嚴重沒辦法完整整合；若執政黨沒有犯太大的錯誤，目前較難撼動他們領先地位；而有人說九合一選舉有辦法，但地方和全國性的選舉不一樣，外交、國防上的考量是更為重要。從政治對行情影響來看，執政黨會全面做多，在野黨也不希望行情墜落，有利行情持續往上。

延伸前述的科技類股，近期台股多數 AI 及蘋果概念股受到壓抑，但去思考產品的方向是否有未來性、接獲國際領導廠商的訂單、有無受到國際認同，再從指標公司去延伸到相關供應鏈，其實後續的業績都是可預期的，既然未來有業績，股價此時修正的話便是機會。現階段短期操作要精準，因為上下震盪幅度不小；但趨勢上來看，用前瞻的眼光分析好公司並布局，仍可獲得不錯的報酬率。若只看到現在，對於很多訊息或行情會看不懂，放眼未來，就會容易弄懂。

（文章來源：永誠資產管理處 投研團隊）

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