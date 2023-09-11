〈電信三雄財報〉三大業務助攻 遠傳8月營收雙增 每股賺0.29元

遠傳 (4904-TW) 受惠 5G 升級帶動行動服務營收增加、暑期出國旅遊熱潮推升漫遊業務成長，以及新經濟營收增溫，推升 8 月營收 74.49 億元，月增 3.6%、年增 7.7%，每股純益 0.29 元。

遠傳 8 月 EBITDA 26.98 億元，月增 1.5%、年增 4.1%；稅後純益 9.36 億元，月減 1.4%、年增 12.8%，每股純益 0.29 元。

累計前 8 月營收 586.45 億元，年增 4.1%；EBITDA 212.11 億元，年增 4.3%；稅後純益 74.06 億元，年增 18.1%，每股純益 2.27 元。

公司表示，客戶升級 5G 需求暢旺，帶動用戶數持續成長，5G 滲透率持續助攻客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 成長，帶動整體行動服務營收年增 3.7%，雙雙創 2021 年 3 月以來，連續 30 個月正成長。新經濟方面，遠傳 8 月份隨著資通訊專案入帳挹注，新經濟營收年增率達 18%。

透過電信核心本業投入社會關懷，遠傳近日榮獲「天下永續公民獎」，其中「AI 防詐機制」獲讚賞，5 年來累計攔阻 224 萬筆詐騙簡訊，詐騙偵測率高達 92.5%，去年也針對一般用戶推出「遠傳守護網」服務，防堵駭客、病毒、殭屍網站入侵，已協助用戶阻擋 6400 萬次有駭連結，平均每月為每位用戶阻擋 47 次攻擊。

為提升台灣科技研發實力，遠傳也成立「遠傳新創加速器」扶植新創團隊，協助開創全新商業模式，共同開創新經濟商機，第一期已協助 12 個企業成功數位轉型，第二期更擴大範圍至 ESG 淨零、社會創新等面向。

遠傳推動永續發展也成效斐然，包含連續 4 年入選 DJSI 道瓊永續世界指數成分股，也是全台唯一連續 3 年獲 CDP 供應商氣候變遷議合管理績效前 8%「領導級 (Leadership)」的電信業者，2023 年也正式加入 RE100，並通過 SBTi 1.5 度 C 淨零情境審查。