能源價格正在回升 投資人卻視而不見

周三 (13 日) 公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 給了投資人一個意外的不安，較上月上漲 0.3%，同比上漲至 3.7%，為 5 月來最高水平。

能源價格上漲是推動上揚的主因，光是 8 月汽油項目就飆升 10.6%，為全球金融危機以來的第三大單月漲幅。

但股市幾乎沒有波動，那斯達克指數和標普 500 指數收漲；道瓊指數小幅下跌。

投資人在考量下周的 Fed 會議之前，可能會先分析 Fed 最偏好的核心通膨數據。不含波動較大的食品和能源的核心通膨降至 4.3%，為 2021 年 9 月以來最低水平。既然核心通膨率是利多息，為什麼投資人會認為 Fed 應該對高油價做出反應，因為高油價甚至會抑制支出非汽油物品？

WTI 原油在過去 3 個月內上漲了 28%，技術面更顯示出巨大的潛在上漲空間。WTI 於 9 月初 突破年內新高，目前每桶 90 美元只是升至去年高點 120 美元路上的較小潛在阻力點。

對於那些不認為出現 120 美元原油的人，可以回頭檢視摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 最近的言論。他其至提出油價上看 150 美元的可能性。

他在巴克萊銀行會議上發表講話時表示，去年的普遍悲觀情緒是根據於他在經濟中看到的「巨大半結構性的變化」，這些跡象顯示一年後物價可能會全面上漲。

他表示，如果美國 10 年期國債殖利率達到 5.5%，比目前的 4.3% 利率再高出 100 個基點以上，並且原油價格升至 120 至 150 美元之間，他也不會感到驚訝。

觀察股票對 CPI 發布日期的歷史反應，可以發現與市場整體方向緊密相關。

雖然相關性並不完美，但股市對 CPI 報告回應的大幅下降，反映出關鍵數據的突然和劇烈變化可能導致風險的重大重新定價。

如果總體 CPI 繼續加速上漲，最終將迫使人們對股票的多頭立場重新調整。對於那些希望選擇退出這波牛市反彈的人來說，這可能是個很好的催化劑。

如果戴蒙的看法是正確的，那麼三位數的油價可能會在明年某個時點出現。