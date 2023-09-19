雲豹能源捐贈光電設備 打造綠能生態教育基地

雲豹能源 (6869-TW) 今 (19) 日表示，公司實踐企業社會責任不間斷，今年綠能公益行動列車駛向新北市石門區的阿里磅生態農場，捐贈 4kW 太陽能發電系統，幫助農場減少用電負擔，並舉辦「綠能 x 生態 PARTY DAY」一日體驗營，吸引許多親子家庭踴躍報名參加，透過互動體驗，讓民眾了解綠色生態與再生能源相互結合。

阿里磅生態農場長年致力於濕地動植物保育及環境教育，目前由台灣環境資訊協會經營，由於農場位於北海岸山區，氣候潮濕，建築物內需要長時間使用除濕機，也成了平常主要用電負擔。

此次綠能公益活動，雲豹能源邀集聯合再生能源 (3576-TW) 捐贈太陽能模組，雲豹能源團隊安排施工，於阿里磅生態農場主建物屋頂安裝 4kW 太陽能發電系統，預計每年可發電 4,200 度，減碳 2 公噸，相當於種植 125 顆樹，不僅幫助農場減輕用電成本，也展現對生態環境的真摯關懷。

雲豹能源資深經理林峻名說，公司多年來秉持用心向前的 CSR 精神，以綠能公益行動踏遍各地偏鄉，從雲林、台南、花東甚至到蘭嶼都有投入足跡，很開心今年我們回到了北台灣，與阿里磅生態農場聯手舉辦體驗營，希望透過活動傳達更多綠能知識，讓能源轉型教育從小扎根，也讓民眾了解綠能永續已是全球不可逆之共同目標。

雲豹能源與阿里磅生態農場共同舉辦「綠能 x 生態 PARTY DAY」體驗營，也是首次與 NGO 組織合辦對外開放報名活動，學員能參與太陽能發電系統裝設過程，還能於阿里磅生態農場中感受自然並近距離觀察野生生物。從踴躍報名、到現場互動反應熱烈，顯示大眾對於綠能意識普遍抬頭。

在綠能生態體驗營中，由雲豹能源工程師張家銘示範安裝太陽能發電系統，並邀請現場小朋友親手為太陽能板鎖上螺絲，一同參與建置流程。小朋友們積極提問，「月亮的光可以讓太陽能板發電嗎？」、「一片太陽能板可以發幾度電？」、「一片太陽能板有多重？」，專業程度不輸大人，也象徵投入再生能源不分年齡，任何人都能為環境盡一份力，用行動實現再生能源與生態保育共存共榮的願景。

目前，阿里磅生態農場由台灣環境資訊協會經營。台灣環境資訊協會投入棲地守護與環境友善行動已超過 20 年，秘書長陳瑞賓說，協會長期關注環境生態、再生能源等議題，很高興這次與再生能源業者合作，透過架設太陽能發電系統，讓農場實現用電自給自足，不僅有助於減少碳足跡，也有助農場踏上能源轉型。

雲豹能源以綠能公益行動彰顯再生能源、環境生態、偏鄉地區共同發展的重要性，本公司將持續展現企業社會責任的力量，以綠能行動串接合作企業、NGO 組織、學校、教會、甚至一般民眾，在永續發展道路上綻放希望光芒。