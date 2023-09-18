知名美股大空頭：多數客戶認為2024年美股將面臨困境

知名美股大空頭、摩根士丹利策略師 Mike Wilson 表示，儘管美股在經濟成長強勁的背景下大幅上漲，但是投資人如今對 2024 年美股的前景更加悲觀。

儘管標普 500 指數迄今上漲 16%，但是 Wilson 仍然對 2023 年美股持悲觀觀點。他表示，客戶更多討論的是經濟衰退是否已完全避免衰退，還是只是推遲到 2024 年。

Wilson 在一份報告中寫道：「與我們交談過的大多數投資者都認為，相對於 2023 年，2024 年對於風險資產來說似乎是更具挑戰性的一年。」

Wilson 先前就曾表示，美國經濟今年的成長料將弱於預期，美股投資人很快將為此而感到失望。Wilson 說，即使 AI 狂潮將帶來 6 兆美元的投資機會，也無法阻止 2023 年初牛市的消亡。

華爾街大空頭 Jeremy Grantham 也指出，Fed 40 年來最激進的緊縮政策可能會使經濟陷入衰退，並拖累美股。「道理很簡單，低利率推高了資產價格。更高的利率會壓低資產價格。而我們現在所處的時代，平均利率將高於過去 10 年水平。」

美銀分析師 Michael Hartnett 在內的等其他一些策略師也贊同看跌的觀點。哈奈特認為美股仍面臨經濟硬著陸風險帶來的回軟。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 表示，美股情緒太過自滿，並警告沒有更多的安全網來緩衝股市。他指出個人消費支出 (PCE) 疲軟是對經濟成長加速持懷疑態度的一個主要原因。

曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 對美股的悲觀預期也持續加大。如今美股估值過高，表明標準普爾 500 指數需要大跌最多 64%，市場才能恢復到更加平衡的狀態。「在如今史上最高估值、不利的內部因素和過度擴張等情況下，我們對市場回報 / 風險的估計，從短期、中期、週期，甚至 10-12 年來看，都處於我們定義的最負面的極端。在我看來，這是一個泡沫，最終將以淚水告終。」