英國通過《線上安全法》 敦促Meta先別在Messenger和Instagram上推端對端加密

英國國會通過《線上安全法案 (Online Safety Bill)》後，敦促 Meta (META-US) 在欠缺防止兒童受性虐待的安全措施下，不要在 Instagram 和臉書「Messenger」上推出端對端加密傳訊功能。

Meta 旗下的 WhatsApp 平台已有加密傳訊功能，且該公司計劃在 Messenger 和 Instagram 的私訊功能中套用端對端加密技術，強調該技術提高了安全性。

然而，英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）表示，她支持線上用戶使用更強的加密傳訊功能，但這不能以犧牲兒童安全為代價。

她說：「Meta 未能保證其平台不受令人作嘔的濫用者的侵害。他們必須制定適當的保護措施，作為其端到端加密計畫的配套。」

Meta 發言人表示：「絕大多數英國人已仰賴可加密的 app，避免他們遭駭客、詐欺者和犯罪分子的侵害。我們不認為大眾希望自己的私訊被我們看到，所以過去 5 年我們一直努力制定強勁的安全措施，杜絕、偵測和打擊濫用行為，同時維護在線安全。」

Meta 表示將在周三推出的更新版採取新保護措施，例如限制 19 歲以上用戶向不關注他們的青少年發送訊息，以及使用技術來識別惡意行為並採取行動。

「隨著端對端加密傳訊推出，由於我們在保障用戶安全方面領先產業，因此我們預期會持續比同業提供更多執法報告。」

英國議會周二推過該法案，社群媒體平台將面臨更嚴格要求，以保護兒童免受有害內容的侵害，其中各企業與政府之間的爭議核心之一就是端對端加密。

以 WhatsApp 為首的傳訊平台反對該條法規，主張該法規可能迫使他們破解端對端加密。

但政府表示，該法案並未禁止端對端加密技術，而是要求各企業採取行動杜絕兒虐行為，且應開發能掃描加密訊息的技術，作為杜絕兒虐的最後手段。

科技公司則駁斥，訊息掃描技術和端對端加密技術，根本相互矛盾。