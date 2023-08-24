亞銀：通膨、疫情摧殘下 去年亞洲極度貧窮人口多了近7000萬人

亞洲開發銀行 (ADB) 表示，截至去年，新冠疫情和生活成本上升，已導致亞洲開發中國家的極端貧困人口多了近 7000 萬人，破壞各國在打擊貧窮上付出的努力。

根據 ADB 周四 (24 日) 發布最新報告，截至去年，預估亞洲開發中國家有 1.552 億人生活在極度貧困的狀態中，占該地區總人口的 3.9%，比在缺乏健康及衛生條件下的貧窮人口多了 6780 萬人。

亞洲開發中經濟體是由亞太地區 46 個國家所組成，不包含日本、澳洲和紐西蘭。

ADB 首席經濟學家 Albert Park 表示，亞太地區正在從疫情中穩步復甦，但生活成本危機加劇，正在破壞該地區消除貧窮的進展。

根據 2017 年的數據，極度貧窮人口的定義是每天生活費不到 2.15 美元。

去年在經濟活動反彈和供應鏈中斷問題加劇，將大多數國家的通膨推至多年高點，物價上漲勢必會對所有人造成影響，但又以貧窮人口所受的打擊最嚴重，因為他們不得不花費更多錢在取得食品和燃料上面，這導致他們難以存錢，並支付醫療保健和教育等必需品的費用。

Park 表示，藉由加強貧窮人口的社會安全網、促進投資與創新、創造成長和就業機會，亞太地區的各國政府將能重回正軌。

ADB 上月表示，今年亞洲開發中經濟體經濟成長率有望達到 4.8%，高於去年的 4.2%。

不過，就算亞洲開發中國家可望在解決貧困問題上取得進展，ADB 表示，到了 2030 年，該地區仍有 30.3% 的人口將被視為經濟弱勢群體，相當於約 12.6 億人。