中國復甦給力 ADB調升今年亞洲開發中國家經濟成長預測

亞洲開發銀行 (ADB) 周二 (4 日) 發布報告，看好中國的強勁復甦，使今年亞洲開發中經濟體成長速度快於原先預期，但全球銀行業動盪仍可能對前景帶來挑戰。

ADB 在亞洲發展展望報告中預測，2023 年亞洲開發中國家經濟成長率將達 4.8%，高於 12 月預估的 4.6%，且較去年的 4.2% 進一步上升。

ADB 表示，中國去年 12 月結束清零政策後的復甦，將是今年推動地區成長的一大動能。該行預期，今年中國經濟將成長 5%，高於此前預估的 4.3%。

ADB 首席經濟學家 Albert Park 看好中國重新開放在今年為該地區的經濟成長帶來最強而有力的支持，雖然房地產問題仍令人擔憂，但他認為，中國成長前景的上行風險大於下行風險。

Park 表示：「若生活真的快速回到正常水準且信心恢復，成長率甚至可能高於 5%，這對該地區來說顯然是一件更好的事情。」

雖然亞洲開發中經濟體成長步伐加快，ADB 也警告，全球銀行業動盪和俄烏戰爭升級可能帶來挑戰，雖然由兩家美國中型銀行引發的銀行業動盪，不會對整個美國金融體系造成更大的危機，Park 仍敦促決策者應保持警惕。

不過，ADB 認為今年通膨放緩將有利於亞洲地區，有望減少頻繁且大規模升息的必要性。

ADB 預估今、明兩年通膨率將分別下滑至 4.2% 和 3.3%，低於去年的 4.4%，但部分經濟體核心通膨率仍高。