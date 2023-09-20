〈台股盤中〉 量縮整理盤 多空呈16600點拉鋸戰

市場等待聯準會 (Fed) 利率決策會議結果，美股陷入偏弱震盪，台股加權指數今 (20) 日也處整理盤，早盤以小跌 9.71 點開出後，跌點略擴大，最低來到 16572 點，開盤一小時，多空在 16600 點附近拉鋸，預估成交值縮至不到 2500 億元。

以各族群來看，航運族群再度轉強，是盤面上較整齊的一群，由於 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 反彈，中航 (2612-TW)、台航 (2617-TW)、新興 (2605-TW) 和正德 (2641-TW) 均漲半根停板上下，志信 (2611-TW)、中櫃 (2613-TW) 和四維航 (5608-TW) 漲幅 1.5% 左右，並帶動貨櫃航商人氣，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 和長榮 (2603-TW) 漲幅也在 2% 上下，。

板卡相關族群中，華擎 (3515-TW) 和微星 (2377-TW) 均漲近 4%，技嘉 (2376-TW) 漲近 2%。

不過，多數族群仍偏弱整理，設計 IP 族群中，世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、力旺 (3529-TW)、M31(6643-TW) 均遭壓在盤下。

盤面上以個股各自表態，全達 (8068-TW) 一度亮燈漲停，文曄 (3036-TW) 續漲 8%，笙泉 (3122-TW)、天鈺 (4961-TW) 漲半根停板，泰碩 (3338-TW)、品安 (8088-TW) 和華容 (5328-TW)、順德 (2351-TW)、科風 (3043-TW) 漲幅 4% 上下，光聖 (6442-TW)、泰谷 (3339-TW) 和穎崴 (6515-TW) 漲幅在 3% 上下。

但同時有不少弱勢股，蒙恬 (5211-TW) 跌超過 7%，兆遠 (4944-TW) 跌近 7%，智邦 (2345-TW) 跌半根停板，燿華 (2367-TW)、嘉基 (6715-TW) 和全新 (2455-TW) 跌 4% 上下，寶碩 (5210-TW)、駿吉 - KY(1591-TW)、友華 (4120-TW) 等跌 3% 左右。

統一投顧表示，市場觀望主席鮑威爾會後談話態度，以及美國汽車工會罷工影響，大型權值股買盤稍降溫，但蘋果、華為旗艦新機帶動手機換機討論熱潮，第四季消費電子復甦力道可期，加上資金轉向中小型高股息概念股，預期本周指數將在半年線、季線區間震盪。