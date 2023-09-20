〈台股盤前〉看月線、半年線間是否有效止跌 小心籌碼面鬆動危機

台股昨 (19) 日下跌 61 點、收 16636 點，再度跌破月線支撐。美股今晨觀望 Fed 決策會議而全數收黑，加上今日台指期結算，連動到台股若指數未能在月線與半年線 16489 點之間有效止跌，要慎防籌碼面恐進一步鬆動危機。

三大法人昨賣超 155.41 億元，其中外資賣超 127.36 億元，自營商也賣超 65.43 億元，只有投信持續買超 37.39 億元，已達連 34 買，合計投入逾千億元。

受惠蘋果 iPhone 15 Pro 等系列新品預購熱潮，法人看好相關蘋概 PCB 旺季營運可期，三大法人昨日買超前 10 大個股冠軍華通，獲加碼 13197 張、為連 4 買，其中外資回補買超 7970 張，投信買超 6857 張。

而美股今晨全數收黑，主要因聯準會 (Fed) 週二 (19 日) 開始為期兩天的利率會議，10 年期美債殖利率攀升超 4.36%，創 2007 年來新高，四大指數全數盡墨，道瓊工業指數盤中最深跌逾 300 點，收盤跌幅顯著收窄，但仍寫下兩周來的收盤新低，標普指數也創下 9 月份迄今最低收盤價。

今日觀盤重點，英特爾搶攻 AI，擘劃雲端及邊緣運算雙版圖，建構「矽經濟」(Siliconomy) 生態鏈，將為全球科技產業帶來近 8 兆美元（約新台幣 255 兆元）產值。包括晶圓代工封測台積電、日月光，IC 設計瑞昱、載板廠欣興，零組件嘉澤、健策、聯亞，以及下游板卡廠技嘉、微星，與品牌廠宏碁、華碩等英特爾概念股，可望受惠。

晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 的 3 奈米製程已量產，蘋果是第 1 家客戶，半導體供應鏈指出，台積電 3 奈米製程領先三星，目前雖僅僅蘋果 1 家客戶投產，但到明年下半年將增加英特爾、聯發科、超微、高通等至少 4 家客戶加入量產行列，產能將放大，並明顯挹注營收。

整體來說，台股短線呈現靠投信買盤力撐的局面，但值得留意的是，投信操作出現「AI 股結帳、中小股作帳」的情況，過去投信資金積極布局的廣達 (2382-TW) 跌破季線，緯創及技嘉等再破前低，反映投信對 AI 股季底結帳，要小心投信籌碼面凌亂。