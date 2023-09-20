〈美股盤後〉Fed掀牌倒數 美股盡墨以待

聯準會 (Fed) 週二 (19 日) 開始為期兩天的利率會議，10 年期美債殖利率攀升超 4.36%，創 2007 年來新高，四大指數全數盡墨，標普和那指創下 9 月份迄今最低收盤價。

政經方面，聯準會即將公布利率決定，根據 CME FedWatch 工具，投資人押注聯準會 9 月跳過升息、維持利率不變的機率高達 99%。

投資人大部分注意力都將集中在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 對 11 月會議的看法、聯準會未來舉措的任何新跡象、更新的經濟預測，以及利率點陣圖。

而聯準會會議結束後，英國央行和日本央行分別將於週四和週五宣布政策決定。

儘管有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文指出，美國經濟軟著陸可能難以實現，美國財政部長葉倫稱，美國經濟仍維持在實現軟著陸的軌道之上。葉倫提及，近期石油價格上漲不受歡迎，但最終油價將會回穩。

美國政府再面臨兩週內關門危機，PIMCO 分析指出，若美國聯邦政府機構本月底因撥款問題而長時間停擺，聯準會不大可能在 11 月升息。

地緣政治方面，中國國家副主席韓正週一在聯合國大會場邊與美國國務卿布林肯舉行會談，他說中美關係面臨「諸多困難和挑戰」，需要雙方「拿出更多誠意」，「相向而行」。

此外，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，美國政府評估，華為不具備量產 7 奈米晶片的能力，尚未找到證據顯示中國華為有能力大量生產 5G 手機。

美股週二 (19 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅醫療報建和通訊服務收紅，能源、非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 漲 0.83%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.62%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.12%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.68%。

道瓊成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 下跌 4.34%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.62%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.11 %；Nike (NKE-US) 跌 0.93%；IBM (IBM-US) 漲 0.99%。

費半成分股普遍收黑。高通 (QCOM-US) 跌 1.80%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.01%；美光 (MU-US) 漲 0.30%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.83%；AMD (AMD-US) 跌 0.74%；德儀 (TXN-US) 漲 0.19%。

台股 ADR 全數淪陷 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.74%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%。

企業新聞

繼軟銀旗下晶片設計公司安謀 (ARM-US) 成功上市後，線上雜貨配送平台 Instacart 週二以 CART 為股票代碼在那斯達克掛牌上市，IPO 首日開出紅盤，收漲 12.33% 至每股 33.70 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.46% 至每股 266.50 美元。特斯拉與沙烏地阿拉伯傳出就建立電動汽車工廠進行初步談判，但遭特斯拉執行長馬斯克否認。

英特爾 (INTC-US) 大跌 4.34% 至每股 36.34 美元。英特爾在矽谷舉行的第三屆英特爾創新日 (Intel Innovation)，該公司宣布將於 12 月 14 日推出代號「Meteor Lake」的首批次世代 Core Ultra 處理器，該款新晶片能在筆電運行生成式人工智慧 (AI) 聊天機器人，無需借助雲端資料中心的運算能力。

亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 1.68% 至每股 137.63 美元。亞馬遜新品發表會前夕，其 Kindle 電子書閱讀器和 Echo 語音助手等流行硬體設備部門員工透露，由於面臨大規模裁員再加上部門關鍵高層出走恐影響新設備研發，部門士氣受到重創。

全美汽車工人聯合會 (UAW) 對抗三大汽車製造商的罷工進入第四天，UAW 和汽車製造商之間的談判似乎陷入僵局，UAW 稱，如果本週與福特、通用汽車和 Stellantis 的談判不能取得重大進展，週五將宣布更多工廠進入罷工。

福特 (F-US) 收紅 1.78%，通用汽車 (GM-US) 上揚 1.86%，Stellantis ADR (STLA-US) 股價上漲 2.06%。

華爾街分析

iShares EMEA 高級宏觀投資策略師 Laura Cooper 表示：「由於持續的通膨壓力，聯準會應在 2024 年將利率維持在限制性區間。」

德銀表示：「聯準會將公布的最新經濟預測，可能出現有意義的修正，這些預測可能會顯示至少在 2023 年，成長和勞動力市場的成長，以及通膨下調。」

Sanso Investment Solutions 執行長 David Kalfon 提到：「迄今為止，各國央行做得相當不錯，但現在幾乎沒有什麼迴旋餘地。他們從本週開始就明確表示，關鍵是抑制通膨，而不是經濟成長。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主