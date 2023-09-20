台股再殺百點三大法人賣超251億 外資三天狂倒567億元

台北股市今 (30) 日大盤出現開低振盪走低格局，也是本周來 K 線連三黑，雖然盤中資金重燃對 AI 概念股的狂熱，盤中技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 及英業達 (2356-TW) 股價走揚，但表現都虎頭蛇尾，終場大盤下跌 101.57 點作收，成交值 2777.7 億元；三大法人賣超 251.06 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資再度賣超 181.91 億元，連三天提款 567 億元；自營商賣超 93.44 億元；投信續挺台股，買超 24.29 億元，寫下連 35 買紀錄；三大法人合計賣超 251.06 億元。