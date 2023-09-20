台股再殺百點三大法人賣超251億 外資三天狂倒567億元。(圖:REUTERS/TPG)Tag三大法人買賣超外資投信自營商台北股市今 (30) 日大盤出現開低振盪走低格局，也是本周來 K 線連三黑，雖然盤中資金重燃對 AI 概念股的狂熱，盤中技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 及英業達 (2356-TW) 股價走揚，但表現都虎頭蛇尾，終場大盤下跌 101.57 點作收，成交值 2777.7 億元；三大法人賣超 251.06 億元。 觀察三大法人今天籌碼動向，外資再度賣超 181.91 億元，連三天提款 567 億元；自營商賣超 93.44 億元；投信續挺台股，買超 24.29 億元，寫下連 35 買紀錄；三大法人合計賣超 251.06 億元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀操盤手看台股：AI股如何觀察？IC設計該選誰？〈台股盤前〉看月線、半年線間是否有效止跌 小心籌碼面鬆動危機〈台股盤中〉 量縮整理盤 多空呈16600點拉鋸戰台積電35億美元增資美廠助攻 台灣前8月對外投資金額翻倍〈台股盤後〉AI族群重燃激情但不敵賣壓 大盤下跌101.57點作收相關貼文