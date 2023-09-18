日本央行周五公布利率決策 日元預計成亞幣焦點

日本市場周一 (18 日) 因敬老節休市，在日本央行總裁植田和男關於負利率的談話之後，在本周超級央行周，日本的動態預計是亞洲本周的亮點。

植田本月接受採訪時暗示，可能會開始考量結束負利率。他這次發言儘管依然設有許多前提，未改變過往的基調，但仍引發市場猜測，日本央行可能較預期更早結束超寬鬆政策。

這使得日本央行在本周格外受到矚目，相較之下，市場基本定調，美國聯準會周三將按兵不動，但表達鷹派立場，而英國央行可能會在周四進行最後一次升息。

在日本假日時段，美元兌日元匯率周一持平於 1 美元兌 147.63 美元至 147.88 美元之間。 自從植田發表有關提前取消負利率的言論以來，日元已下跌 1.3%，並將 2023 年的損失擴大至 11% 以上。

澳洲聯邦銀行經濟學家兼貨幣策略師 Carol Kong 表示，她預計日元在政策會議之前將出現波動，投資者可能誤解了植田的言論。

Kong 指出，近期日本工資和物價的疲軟，可能進一步推動日本央行看壞通膨，因此央行收緊政策的理由仍然不是很充分。如果植田的說法更傾向鴿派，打破市場的猜測，美元兌日元肯定持續走強。

星展銀行外匯和信貸策略師 Wei-Liang Chang 表示，市場參與者預計，日本央行可能會就何時扭轉負利率政策以及之後的升息路徑給出指導。對日本央行新利率指引的預期，可能會在會議日期之前支撐日元。

美元指數周一小幅下跌至 105.23，歐元兌美元上漲 0.12% 至 1.0705 美元。 英鎊最新交易價格為 1.2395 美元，當日上漲 0.1%。