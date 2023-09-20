美眾議員將與半導體業界會面 呼籲減少對中投資

路透引述的知情人士透露，美國眾議院中國問題特別委員會主席計劃和半導體產業團體會面，表達對美國投資中國晶片業的擔憂，並呼籲減少對中國的晶片投資。

消息人士說，這場會面原定周二 (19 日) 舉行，但因行程上有衝突而延後，目前尚未重新安排。

消息人士表示，共和黨眾議員蓋拉格 (Mike Gallagher) 希望能和半導體產業協會 (Semiconductor Industry Association, SIA) 會面。由蓋拉格率領的中國問題特別委員會已向拜登政府施壓，希望能在技術出口管制方面，對中國採取更強硬的立場。

半導體產業協會代表了輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 等晶片大廠，這些公司對中國的銷售受到美國出口規範的影響。

消息人士說，蓋拉格計劃告訴 SIA，美國應該收緊去年 10 月對中國限制出口人工智慧 (AI) 等先進晶片的規範，將沒那麼先進的晶片也納入管制範圍。

消息人士指出，蓋拉格對於中國積極提高產能，生產用於汽車、洗衣機和其他日常生活產品的成熟製程晶片，同樣感到不安，擔心中國未來可能將這類晶片傾銷到美國市場，從而將美國製造商擠出競爭行列。

蓋拉格還打算和 SIA 討論減少對中國出口晶片生產設備的數量，美國對中投資等議題，也在計劃討論的範圍內。英特爾、高通 (QCOM-US) 在內等晶片商，旗下擁有可投資中國科技公司創投部門。

針對上述報導，SIA 拒絕置評。