迪士尼計劃加倍投資主題樂園、遊輪事業

迪士尼 (DIS-US) 計劃十年內將其公園、體驗和產品領域的投資增加近一倍。

根據迪士尼周二 (19 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，計劃在大約 10 年內加速和擴大對迪士尼樂園體驗和產品 (DPEP) 部門的投資，達到約 600 億美元，包含對其主題樂園和遊輪路線的投資。

迪士尼周二交易時間下跌 3.62%。收每股 81.94 美元，為道指中表現數一數二差的成分股，也是 S&P 500 指數中跌幅最大的股票之一。該股今年迄今已下跌 5.1%。

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 以部落格文章表示：「我們非常清楚公司的財務基礎，以及獲利持續增長的需要、明智投資的需要，以利我們提高投資資本的回報率。出於多種原因，我們也需要保持資產負債表平衡。」

他補充：「公司能夠吸收這些成本，繼續提高利潤，且廣泛衡量向股東返還價值和資本的方法。」

DPEP 部門去年營收 287 億美元，已高於 2019 年疫情前的 268 億美元營收。迪士尼表示，該部門過去 12 個月營收為 323 億美元。

迪士尼表示，其陸地和海上擴張空間巨大，光士尼樂園就有超過 1000 英畝的土地可供開發。

針對遊輪，迪士尼計劃將其航線的全球運力增加近一倍，在 2025 會計年度增加兩艘船，在 2026 年度增加另一艘。

