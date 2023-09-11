全球半導體營收第二季成長 Nvidia是最大功臣

根據最新的 Omdia 競爭格局追蹤報告，半導體行業在連續五季營收下降之後，於今年第二季扭轉了頹勢，並實現了營收增長，這一增長主要歸功於生成式 AI 的爆炸式成長。

Omdia 指出，在人工智慧晶片進入伺服器領域的推動下，數據處理領域季增 15%，占半導體收入的近三分之一 (31%)。

數據顯示，第二季營收季增 3.8%，達到 1243 億美元。這一增長符合整個半導體市場的歷史模式，即第二季營收較第一季平均增長 3.4%。不過，若以 DRAM 市場來看，情況就大為不同，歷史數據第二季平均季增 7.5%，今年第二季則成長了 15%。

值得注意的是，Nvidia(NVDA-US) 引領了 2023 年第二季度的半導體扭虧為盈。

Omdia 指出，Nvidia 銷售全球 70% 的 AI 晶片。 由於廣泛的半導體收入較上一季增長了 46 億美元，其中僅來自 Nvidia 的營收增長，就占了 25 億美元。

Omdia 重申：「近期對 Nvidia 主導的生成式 AI 需求的快速增長，正在推動 Nvidia 的市場份額排名上升。」 Nvidia 引領了這一轉變，半導體營收較上一季增長 47.5%。 就在一年前，Nvidia 還是營收第九大的半導體公司，而到今年第二季度末，這家公司已躍升排名第三。

Omdia 指出，雖然 Nvidia 對不斷增長的市場影響最大，但大多數大公司也做出了貢獻。 在排名前十的公司中，有八家在 2023 年第二季實現了半導體營收的增長，這表明這種轉變並不局限於整個市場的某一領域。

無線領域（以智慧手機為主）是第二大領域，但由於終端需求持續疲軟，營收仍季減 3%。 另一方面，汽車半導體行業繼續增長，增長 3.2%。

另據 SEMI 最新的報告顯示，2023 年第二季全球半導體設備營業額年減 2%、季減 4%，至 258 億美元。

結合上周發布的全球半導體設備市場統計 (WWSEMS) 報告，SEMI 總裁兼執行長 Ajit Manocha 表示，儘管 2023 年上半年宏觀經濟繼續存在不確定性，但資本設備的整體需求依然強勁。

他表示：「報告期內，一些半導體細分市場在資本設備投資方面持謹慎態度，儘管各地區的影響各不相同。」