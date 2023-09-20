〈紐約匯市〉靜待聯準會利率決議 美元指數微升

美元指數周二 (19 日) 小幅上揚，交易員等待本周一連串主要央行利率決議出爐，包含周三 (20 日) 的聯準會(Fed)。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.05%，至 105.15。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員預估聯準會 (Fed) 將在周三會議上維持利率不變，但本次焦點集中在前瞻性指引。

豐業銀行 (Scotia Bank) 首席貨幣策略師 Shaun Osborne 表示：「雖然 Fed 聽起來並不鴿派，但市場可能需要更多可提供支持的證據，以進一步推高美元。」

歐元盤中一度升至近一周高點，截稿前貶 0.11% 至 1.0680 美元。路透援引消息人士說法稱，歐洲央行 (ECB) 計劃將注意力轉向銀行流動性過剩的問題。

澳幣升 0.3% 至 0.6453 美元，澳洲央行最新會議紀錄顯示未來可能採取更多升息行動。

通膨數據超出預期，使投資人對加拿大央行進一步升息的預期升溫，加幣兌美元一度升至六周高點，截稿前漲幅稍微收斂，仍升 0.3% 至 1.3443 加元兌 1 美元。

日元小跌 0.16%，報 147.84 日元兌 1 美元。日本銀行 (央行) 準備在周五 (22 日) 宣布最新利率決策，即使日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 先前發言一度引發對央行即將改變政策立場的臆測，市場仍預期日銀將繼續維持超低利率政策，並就繼續實施貨幣刺激措施，向市場作出保證。

英鎊幾乎持平在 1.2387 美元附近，繼續徘徊在近四個月低位。英國央行預計周四 (21 日) 做出利率決議，料進行本輪周期的最後一次升息。

加密貨幣方面，比特幣漲 1.5% 至 27,171 美元，接近三周高點。

截至台灣時間周三 (20 日) 約 6:00 價格: