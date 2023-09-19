葉倫：美國經濟軟著陸足以承受汽車業罷工、政府關門和學貸恢復支付等風險

美國財政部長葉倫表示，美國經濟「軟著陸」的情況可以承受短期風險，包括美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工、政府關門威脅、恢復學生貸款支付，以及中國經濟困境的溢出效應。

她周一 (18 日) 表示，她看到證據顯示降低通膨正取得實質進展，同時保持強勁的勞動市場和健康的消費者支出，而經濟正走在這條道路上。

她在與《路透》編輯、記者和專欄作家討論時表示：「我在經濟中看到的是勞動市場正在以健康的方式降溫，這並不涉及大規模裁員。」「這是就業市場的微幅過熱。」

Fed 周二 (19 日) 展開為期兩天的會議，權衡在激進升息行動中的選擇，以遏制通貨膨脹。經濟學家表示，汽車業罷工、政府關閉的可能性，以及 10 月 1 日結束 3 年來的暫停償還學貸，所有這些因素都可能使經濟降溫的速度比預期更快。

葉倫承認，隨著經濟衰退預測的消退，軟著陸前景近幾周受到經濟學家的關注，但軟著陸前景可能會受到 UAW 針對底特律汽車製造商的罷工等不利因素的打擊。

她表示，拜登總統政府正在努力鼓勵雙方迅速解決罷工問題，「總統正在密切關注此事，已派人前往底特律準備提供協助，並切實敦促汽車製造商積極與工會進行全天候談判，以達成公平協議。」

她補充指出，由於政府投入稅收減免等資源，以確保美國電動車的美好未來，因此對拜登來說，「該行業創造的就業機會都是好就業機會」這一點很重要。