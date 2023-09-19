7月外國持有美債總額續增 中國持有量再刷14年新低

美國財政部周一 (18 日) 公布，即使好壞參半的經濟數據導致利率前景更模糊，7 月外國持有美國公債總額仍連續兩個月增加。為了捍衛人民幣匯價，中國持有美債總額則降至 14 年新低。

7 月美國公債持有總額，從前一月的 7.562 兆美元攀升至 7.655 兆美元。相較去年同期，外國持有量成長了 2.2%，其中，中國持有美債降至 8218 億美元，為 2009 年 5 月以來最低，當時為 7764 億美元。

分析師表示，中國一直面臨阻貶人民幣的壓力，出售美債的目的可能是希望藉由干預匯市，來維持人民幣匯率穩定。

美國 10 年期美債殖利率在 7 月初時為 3.858%，到了月底上漲 9.9 個基點至 3.957%。

道明證券 (TD Securities) 美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示，即使 7 月利率波動很大，仍有大量資金流入美國公債。外國持有量增加大部分來自開曼群島、盧森堡和百慕達，這些國家和資產託管有關，很難知道買家是誰。

日本依舊是美國公債的最大持有國，7 月美債持有總額為 1.112 兆美元，較前 6 月的 1.105 兆美元增加。

美國主要資產類別 7 月表現好壞參半，美國公債的外國淨流入，從 6 月的 573 億美元大減至 2 億美元，美股的外資淨流入也從前一月的 1204 億美元下滑至 289 億美元。

7 月外國企業和機構買進美國企業和機構的資金流入額，分別為 84 億美元和 81 億美元。

美國居民也增加長期外國證券的持有量，7 月淨購買額為 368 億美元。