〈紐約匯市〉超級央行周登場 匯市平淡 美元小幅滑落 

美元指數周一 (18 日) 小幅走低，但仍接近六個月高點，匯市盤勢多半平淡，本周主要央行利率決議出爐前，投資人謹慎以待。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，至 105.08，距離上周四 (14 日) 觸及的六個月高點不遠。美元指數上周連九周收紅，是近十年來最長連漲趨勢。

交易員關注本周的聯準會 (Fed)、英國央行(BOE) 和日本央行 (BOJ) 利率決議。

Trader X 市場分析師 Michael Brown 認為，大量的事件風險和即將召開的央行會議正在抑制波動，顯示交易員確實不想在聯邦公開市場委員會 (FOMC)、英國及日本央行會議之前承擔重大風險。

近周來，美國強勁的經濟成長為美元反彈挹注動能，然而，這樣的漲勢可能在本周面臨一連串經濟數據和聯準會利率決議所帶來的考驗。

周一數據顯示，隨著高利率削弱潛在買家負擔能力，美國 9 月住宅建商信心指數連續兩個月下滑，降至 4 月以來最低水平。

Brown 表示：「Fed 應維持利率不變，就個人觀點而言，我認為這次的聲明不會有太大轉變，Fed 仍會繼續維持仰賴數據的緊縮傾向。從 Fed 近期論調來看，風險平衡確實有點朝向鴿派傾斜，但這不會明顯削弱美元的長期看漲趨勢。」

根據聯邦基金期貨，投資人預估 Fed 周三將把利率維持在 5.25%-5.5% 目標區間。

歐元升近 0.3% 至 1.0689 美元。歐洲央行 (ECB) 上周將利率調升至 4%，並暗示這次可能是最後一次升息。

瑞典克朗漲 0.3%，至 11.1470 克朗兌 1 美元。瑞典央行定於周四 (21 日) 公布利率決議，交易員認為央行極有可能將利率調升 1 碼至 4%，從而為經濟帶來更多壓力。

日元小漲近 0.2%，至 147.59 日元兌 1 美元。

交易員普遍預期，日本央行周五 (22 日) 將把利率維持在 - 0.1%，不過，日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 此前的發言，引發外界對於可能結束超寬鬆政策的臆測，因此市場關注焦點將著重在有關政策前景的任何暗示，同時對任何可能的干預行動保持警惕。

英鎊走勢變化不大，微升 0.04% 至 1.2386 美元。交易員預估，英國央行周四將升息 1 碼至 5.5%，這可能也是央行本輪緊縮周期的最後一次升息。

加密貨幣方面，比特幣一度漲近 2.6% 至 27,220 美元，登逾兩周新高。

截至台灣時間周二 (19 日) 約 6:00 價格: