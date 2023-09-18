美國9月住宅建築商信心指數連二降 創4月以來新低

由於高利率降低潛在買家的負擔能力，美國 9 月房屋建築信心連續第二個月下滑，樂觀情緒降至 4 月以來新低。

具體來看，美國全國住宅建商協會 (NAHB) 和富國銀行 (WFC-US) 共同彙編的建商信心指數從 8 月的 50 降至 45，遠低於市場預期的 50，為第二個月連續下降，寫今年 4 月以來新低，先前 8 月為 12 個月以來首降。伴隨著潛在買家人數減少，樂觀情緒也隨之衰減。

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 表示：「抵押貸款利率高漲顯然對建商信心和消費者需求造成負面影響，因為越來越多購房者選擇延後購買，直到長期利率回落。」Dietz 認為，實施允許建商增加住房供應的政策，是緩解國家住房負擔能力危機和遏制住房通膨的最佳補救措施。

報導指出，由於利率上升，屋主不願意出售房屋，隨著新住宅建設需求的增加，住宅建設市場在今年上半年出現復甦跡象。然而最新數據表明，復甦跡象已步履蹣跚。

自美國聯準會 (Fed) 於去年 3 月開始升息以來，抵押貸款利率一直在上升，今年 8 月初以來一直保持在 7% 以上水準，為 2002 年以來新高。

另外由於價格走低，建商 9 月的銷售預期下滑，6 個月房屋銷售展望指數自上月的 55 下滑至 49、有 32% 的建商在 9 月降價，為去年 12 月以來新高。