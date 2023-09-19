安謀盤中股價挫逾7% 選擇權交易活躍

軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 新上市股票的選擇權周一 (18 日) 開始活躍交易，安謀的首次公開發行 (IPO) 為今年規模最大，而股價下跌促使投資人提高警惕。安謀周一交易的選擇權中多為看跌選擇權，通常用於防範或押注股價下跌。

截稿前，安謀 (ARM-US) 周一盤中美股 ADR 下跌 7.62%，每股暫報 56.12 美元，上周五掛牌首日曾一度漲至每股 69 美元。

根據選擇權分析服務機構 Trade Alert 的數據，截至美國時間周一上午 11 點 45 分，約有 2.9 萬份選擇權合約易手，當日選擇權交易首日成交量將達 6.3 萬份。

媒體報導指出，臉書 (現稱 Meta Platforms) 在 2012 年上市時的選擇權創下選擇權市場首日交易最活躍紀錄，約有 36 萬合約易手。

Capital Market Laboratories 執行長 Ophir Gottlieb 對周一安謀選擇權交易狀況表示非常強勁。他說：「(安謀) 股價迅速下跌...... 存在巨大的拋售壓力；採取行動可能是對進一步下跌的猜測。」

約 80% 的選擇權交易量集中在 10 月 20 日到期的合約上，其中很大一部分是看跌選擇權，通常用於防範或押注股價下跌。

周一交易最活躍的安謀選擇權是防止安謀股價在 10 月中跌破 55 美元的看跌選擇權，成交量約 4,500 份。

ORATS 創始人 Matt Amberson 表示交易集中在近月下行看跌選擇權，他指出安謀的選擇權偏斜非常高。選擇權的偏斜是衡量看跌選擇權和看漲選擇權相對需求得指標。他說：「這顯示看跌選擇權可能是平衡買入。」