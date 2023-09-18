WSJ：特斯拉與沙國就建設電動車廠進行初步談判

華爾街日報 (WSJ) 周一 (18 日) 援引知情人士消息報導，沙烏地阿拉伯正與美國電動車巨擘特斯拉就在當地建立工廠進行談判，這是沙國雄心勃勃努力的一部分，目的是獲取電動汽車所需的金屬，並説明實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴。

據悉，談判還處於非常早期的階段，可能會破裂。而且考慮到特斯拉執行長馬斯克與沙國的矛盾關係，還有沙國與特斯拉的電動汽車競爭對手 Lucid Group(LCID-US) 現有的合作關係，任何交易都可能充滿複雜因素。

一些知情人士透露，沙國一直在向特斯拉示好，讓其有權從剛果等國家購買特斯拉電動汽車所需的一定數量的金屬和礦產。報導指出，沙國今年 6 月與剛果政府接洽，希望獲得該國的資產。剛果的鈷供應量約占全球的 70%。

知情人士說，沙國正在考慮的提議之一是替全球大宗商品交易巨擘托克集團 (Trafigura) 在剛果陷入困境的鈷和銅計畫提供融資，該計畫最終可能有助替特斯拉 (Tesla) 在沙國的車廠供貨。

如果成功，與沙國的協議可以幫助特斯拉實現到 2030 年每年銷售 2,000 萬輛電動車的願望，高於去年銷量的約 130 萬輛左右。豐田汽車 (Toyota) 是去年全球最暢銷的汽車製造商，銷量為 1,050 萬輛車。

此外，由沙國主權財富基金「公共投資基金」(Public Investment Fund，PIF) 持有多數股權的 Lucid，預估將於本月在其位於沙國紅海沿岸的首家國際車廠開始進行規模有限的汽車組裝，該工廠的年產量將提高到 15 萬輛。

對於上述報導，特斯拉和沙國政府並未回應置評請求。托克集團的一名代表則拒絕置評。

報導指出，特斯拉與沙烏地阿拉伯結盟，也將有利於該國吸引大量外國投資的初步努力，這是該國大權在握的王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 的優先事項。

值得注意的是，沙國試圖拉著特斯拉投資反映出一項更廣泛的計畫，即在國外獲得金屬資源然後在國內進行提煉，並將其納入一個以可再生能源為重點的新興生態系統。

一些知情人士表示，在最近與特斯拉的對話中，沙國一直在宣傳自己的勞動力供應，儘管沙國工人的高成本往往是吸引能源行業以外的大型工業專案的障礙。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤前股價下跌 0.17%，每股暫報 273.92 美元。