植田和男關於負利率言論發酵 日元兌美元升近1%

在日本央行總裁植田和男言論發酵之下，日元在周一 (11 日) 盤中衝高，一度上漲 1.1%，至 146.16 日元的數日高點。

日本《讀賣新聞》周末報道，植田表示，當 2% 通膨目標即將實現，就可能會終結負利率政策，暗示升息的可能性。他補充說，日本央行年底前可能獲得足夠訊息，得以判斷工資是否會繼續增長，這是決定是否結束超寬鬆政策的關鍵因素。

儘管這只是假設性說法，植田仍表明，日本央行距離實現物價穩定目標還有一段距離，將繼續耐心實施寬鬆貨幣政策。但在美元指數自 6 個月高點小幅回落之際，他言論中的鷹派觀點，仍促使市場交易基調轉變。

許多分析師認為，植田發表評論的時機是為了支撐日元，並避免日本像去年那樣干預貨幣市場的必要性。 一些人還將此言論解讀為對央行未來政策方向，以及日本短期內結束負利率的可能性的明確暗示。

日本第一生命研究所執行經濟學家、前日本央行官員 Hideo Kumano 表示，植田暗示政策轉變的時機比預期要早，在日元走軟之際，如果干預不起作用，責任將在央行身上。這也使人們對日本央行是否會調整政策，以平息日元壓力，有更多的猜測。

Resona Bank Ltd. 駐東京貨幣策略師 Takeshi Ishida 表示，預計日本負利率政策將在 2024 年第一季結束，植田可能已經開始鼓勵市場在這種情況下，對日元定價。

不過，他表示，由於美國 10 年期公債殖利率高於 4%，交易員很難僅憑對政策調整的猜測，來測試美元兌日元可能下跌多少。