安謀選擇權下周一將在那斯達克上市 散戶摩拳擦掌

路透周五 (15 日) 報導，軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 的選擇權交易將於下周一 (18 日) 在那斯達克交易所上市，替投資人提供押注這家今年首次公開發行 (IPO) 規模最大科技公司股票的新方式。有分析師認為，安謀選擇權上市可能會引發一波熱潮，其中散戶投資人可能是最積極的。

那斯達克一位發言人周五表示，該交易所計劃在其所有 6 交易所上市安謀的選擇權。其他選擇權交易所營運商芝加哥期權交易所全球市場公司 (Cboe Global Markets) 和洲際交易所集團 (ICE) 的紐約證券交易所 (NYSE) 並未立即回應對其上市安謀選擇權計畫的置評請求。

通常交易所都傾向在同一時間列出選擇權。不過那斯達克最近將 IPO 後的某些股票的上市和選擇權交易所需時間，縮短至上市後第二個工作日或之後。

對此，分析師預估交易員的需求將會相當強勁。Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，有充分理由相信，當安謀選擇權上市時，將會非常受到歡迎。

Sosnick 表示，雖然安謀在一些晶片具有人工智慧 (AI) 應用，但該公司不像臉書母公司 Meta Platforms(META-US)那樣那樣家喻戶曉，但由於其 IPO 的規模與投資人在意題材加持下，散戶交易員可能會湧入選擇權交易。

Meta 過去以臉書舊名在 2012 上市的選擇權，創下選擇權交易市場最活躍交易紀錄，在交易的第一天就有大約 36 萬份合約易手。

另一方面，如果安謀股價繼續大幅波動，對選擇權的需求來說是個好兆頭。Sosnick 認為，如果該股能保持高度活躍和波動，選擇權交易商將跟進。

截稿前，安謀 (ARM-US) 美股 ADR 周五盤中小漲 0.63%，每股暫報 63.99 美元。此前該股早盤一度暴跌，截至盤中又翻紅轉漲。華爾街投行 Needham & Co. 為首批開始留意安謀的券商之一，給予該股「持有」(Hold)評等。

有分析指出，安謀周五的反彈一定程度上是散戶湧入購買該股。散戶積極進場凸顯在 AI 狂潮中，小型交易商多渴望從潛在的贏家中分得一杯羹，而安謀就是有望從 AI 晶片中受惠的公司。