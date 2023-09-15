〈財報〉Adobe Q3業績亮點少 Q4差強人意 盤後跌逾2%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (14 日) 盤後公布會計年度第三季收益、第四季財測略高於公司與華爾街預期，該公司也持續全力在旗下各內容創建和營銷工具套裝軟體中添加生成式人工智慧 (Gen AI) 功能。

Adobe 周四收低 0.25%，盤後下跌 2.02%，報每股 541 美元。該股今年迄今已上漲 64%。

FY2023 Q4 預期關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：介於 49.75 億美元至 50.25 億美元之間 vs. 50 億美元

調整後 EPS：每股 4.10 美元至 4.15 美元 vs. 4.06 美元

Adobe 預期第四季數位媒體部門營收介於 36.7 億美元至 37 億美元之間；數位體驗部門營收介於 11.1 億美元至 11.3 億美元之間。

FY2023 Q3 (9/1 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：調整後 4.09 美元 vs. 3.98 美元

營收：年增 10% 至 48.9 億美元 vs. 48.7 億美元

Adobe 第三季營收年增 10%，若按匯率調整後增長 13%，略高於該公司 48.3 億美元至 48.7 億美元的預測範圍，以及華爾街共識預期的 48.7 億美元。

在調整的基礎上，該公司 EPS4.09 美元，高於先前預測每股 3.95 至 4 美元的範圍，也高於華爾街預期共識。若按 GAAP 基礎，EPS 為 3.05 美元。

FY Q3 營收細部分項

數位媒體部門 (含 Creative Cloud 和 Document Cloud 產品)──營收年增 11% 至 35.9 億美元。

數位體驗部門 (含 Experience Cloud 產品)──營收年增 10% 至 12.3 億美元。

執行長 Shantanu Narayen 聲明，公司正創新所有產品組合，在全球範圍內開啟 AI 增強創造力的新時代，近期公司推出的 Firefly Express、Creative Cloud 和 GenStudio 會讓公司的工具受數百萬用戶使用。

在公布財報前一日，Adobe 發布一系列消息，包括新增 AI 軟體陣容，以及如何在該領域獲利的策略最新消息。

Adobe 推出 Firefly 企業版並擬定 AI 功能計量使用計畫，讓顧客可選擇付費加購更多 AI 功能。

Adobe 還宣布 11 月 1 日起將各種創意雲端計畫漲價 8% 至 10%，以反映 Gen AI 內容創建相關的成本。