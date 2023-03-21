Adobe推出工具軟體 由3D模型產生產品圖像

Adobe Inc (ADBE-US) 周二 (21 日) 推出一款工具，幫助電商商店的行銷部門產生產品圖像，而無需支付太多照片費用。

該工具名為 Project Sunrise，可讓行銷團隊從鞋子、廚房用具或家具等產品的三維 (3D) 模型產生全新的圖像變體。可讓行銷專業人員在網頁和行銷電郵中提供所需的圖像。

該產品涵蓋 Adobe 長期圖像生成和編輯業務、以及為行銷和電商提供技術工具的新業務。

對於目錄中有數千種不同顏色和模板產品的電商公司而言，高度逼真的效果圖已經在許多軟體中取代了傳統照片。Amazon.com Inc (AMZN-US) 和 Target Corp (TGT-US) 等公司都使用此類效果圖。

Adobe Substance 3D 業務高級行銷總監柯丁 (Francois Cottin) 表示，即使只能跟上製作效果圖步伐，也能為電商企業創造大量工作，因為行銷活動的針對性越來越強。

他舉例指出，一家銷售咖啡機的公司可能希望在不同國家的不同背景下展示該家電，因為德國廚房可能看起來與加州廚房不同。大多數公司往往須聘請 3D 藝術家來創建每個圖像。

柯丁說，「大型電商網站有數百人」可以手動打造出 3D 效果圖，「它和為迪士尼或漫威工作的視覺效果工作室一樣大。」

新的 Adobe 系統將其中的許多細節自動化。例如，對於鞋子，設計師可能會開發出鞋子基本款的 3D 模型。然後，軟體系統可以生成具有不同顏色和紋理的變體，例如光滑皮革或絨面革，並將它們輸入網站的電商系統。