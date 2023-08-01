大摩分析師：受惠AI熱潮推進 Adobe至明年有望進一步上漲25%

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析 Keith Weiss 表示，美國軟體巨頭 Adobe(ADBE-US) 的強勁漲勢將會持續，股價有望在明年進一步上漲 25%。

受惠於人們對 Adobe 人工智慧 (AI) 戰略的樂觀情緒推動，Adobe 今年的股價已經上漲了 60% 以上。Weiss 對該股最新的目標價定為 660 美元，是華爾街目前的最高目標價，並將評級從「持有」上調至「加碼」。該股曾在 2021 年創下的 688.37 美元新高。

Weiss 在報告中寫道：「Adobe 對 AI 產品和貨幣化途徑更加清晰，增強了我們對創造性雲端運算增長動能的信心。」

事實上，Adobe 股價的上漲從今年 5 月底才真正開始，原因是該公司向投資人展現了 AI 策略，平息了市場對該公司未來可能在 AI 競賽中落後並遭受損失的擔憂。

BMO 資本市場分析師 Keith Bachman 曾說， Adobe 可利用生成式 AI 來提高現有解決方案的價格或提供新的庫存單位 (SKU)，用戶將願意支付更多錢買下這些具有生成式 AI 功能的解決方案。

用戶也已經對 Adobe 旗下平台 Firefly 展現興趣。Firefly 平台允許創作者將文本轉換為圖像、音頻、插圖、影片和 3D 圖片，Adobe 近期宣布計畫推出商用版 Firefly 的訂閱計畫。

富國銀行分析師 Michael Turrin 也先前也看好 AI 對 Adobe 的正面推力，將其股價自「同等權重」調升至「加碼」。Turrin 研究報告寫道：「AI 議題會持續驅動 Adobe 股價。」

Jefferies 分析師 Brent Thill 維持 Adobe 股票「買進」評級，將目標價從 440 美元上調至 530 美元。Thill 認為該公司 5 月季度的財務業績將略高於華爾街的預期。