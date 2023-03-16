〈財報〉Adobe Q1業績高於預期 上調全財年獲利預期 盤後漲近5%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周三 (15 日) 公布第一財季業績超出華爾街預期並上調全年業績預期，激勵盤後股價漲近 5%。

上調後的 FY 2023 獲利預期

EPS：調整後 15.30-15.60 美元 (先前預期為 15.15 -15.45 美元)

數位媒體部門年化經常性營收：17 億美元 (先前預期為 16.5 億美元)

根據 Refinitiv 調查，分析師預期 2023 全財年 EPS 為 15.31 美元。

FY2023 Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：調整後 3.75-3.80 美元 vs. 3.76 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收： 47.5-47.8 億美元 vs. 47.6 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

FY2023 Q1 (3/3 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：調整後 3.80 美元 vs. 3.68 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

純益：小幅下降至 12.5 億美元

營收：年增 9% 至 46.6 億美元 vs. 46.2 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

FY Q1 營收細部分項

數位媒體部門 (含 Creative Cloud 和 Document Cloud 產品)──營收年增 9% 至 34 億美元，高於 StreetAccount 調查的預期共識 33.6 億美元。

數位體驗部門 (含 Marketo 行銷軟體)──營收 11.8 億美元，略高於 StreetAccount 調查的預期共識 11.7 億美元。

Q1 進展

Adobe 收購雲端服務軟體公司 Frame.io 的策略正開花結果，該公司財務長 Dan Durn 在電話會議上表示，公司正讓現有的影片客戶為 Frame.io 付費。Frame.io 是用於審查和批准影片的工具

數字體驗部門總裁 Anil Chakravarthy 表示，Adobe 本季在一些類別的交易中打敗了「單一產品競爭對手」，例如分析和內容管理等類別。

微軟 (MSFT-US) 本季將 Adobe 的 Acrobat PDF 引擎嵌入 Windows 10 和 11 默認瀏覽器 Edge。

Adobe 先前斥資 200 億美元收購設計軟體初創公司 Figma，本季一直與美國、英國和歐洲的監管單位洽談相關事宜。

不含周三盤後走勢，Adobe 股價今年迄今仍約跌 1%，同期 S&P 500 指數上升 1%。