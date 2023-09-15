〈美股盤後〉Arm迎IPO蜜月行情 道瓊漲逾300點 創8月初來最強單日表現

強勁的數據燃起經濟軟著陸的希望，道瓊週四 (14 日) 上漲超 300 點，創 8 月初來最強單日表現，連續第三個交易日走升。

軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 赴美上市首日迎來蜜月行情，收漲近 25%，市值突破 650 億美元，為美國今年最大規模 IPO，亦喚醒沉睡已久的美國 IPO 市場。

數據方面，受到能源和運輸成本上漲的推動，美國 8 月生產者物價指數 (PPI) 年增 1.6%，高於市場預期，連續第二個月成長，不過，剔除波動較大的食品和能源後，8 月核心 PPI 年升 2.2%，符合市場預期。

政經方面，前聯準會鷹派大將，即前聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 認為，聯準會將於 9 月會議後公布利率點陣圖，官員們可能調高利率預測，因為他們注意到經濟仍然強勁、通膨依然頑固。

市場預估聯準會將在 9 月政策會議上維持利率不變，但歐洲央行週四意外宣布調高利率 1 碼至 4%，為連續第 10 次升息，歐元跌至三月以來最低。

儘管歐洲央行聲明暗示升息可能已接近尾聲，歐洲央行總裁拉加德在記者會上指出，利率是歐洲央行實現通膨目標的關鍵工具，歐洲央行沒有討論緊急疫情資產購買計畫 (PEPP) 再投資，目前仍不能說利率已觸及峰值。

中國人行週四宣布將於週五 (15 日) 起調降金融機構存款準備金率 0.25 個百分點，主要是為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，估釋放資金約 5000 億元人民幣。

美中消息方面，外媒拆解證實，華為 Mate 60 Pro 手機採中芯 7 奈米無誤後，美國眾議院共和黨要求全面制裁華為和中芯國際。

美股週四 (14 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全數走升，房地產、公用事業和材料領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全揚。Meta (META-US) 上漲 2.18%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.02%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.09%。

道瓊成分股以高盛領漲。高盛 (GS-US) 上漲 2.86%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.65%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.41%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.31%；Visa (V-US) 下跌 2.55%。

費半成分股多收紅。高通 (QCOM-US) 漲 1.24%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.21%；美光 (MU-US) 上漲 1.33%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.01%；AMD (AMD-US) 下跌 1.00%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.03%。

台股 ADR 以聯電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.60%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.30%。

企業新聞

Arm 週四在那斯達克掛牌證券交易所掛牌亮相，IPO 定價為每股 51 美元，股票代號為「ARM」，蜜月行情翩然啟動，首日股價暴漲兩位數 (24.69%)，收每股 63.59 美元，市值來到 652.48 億美元。

由於市場對大型科技公司 IPO 的復甦榮景預期，金融股也隨之攀升，其中高盛 (GS-US) 走升 2.86% 至每股 344.57 美元。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.79% 至每股 338.70 美元。微軟在 Office 365 及 Microsoft 365 的軟體套件中，搭售 Team 軟體，涉嫌違反歐盟反壟斷法例，消息人士稱，歐盟反壟斷機構決定，就微軟涉嫌違背反壟斷法例展開調查。

達美航空週四調高財測，因跨大西洋航線表現較預期佳，本季營收將有所提升，儘管如此，達美航空 (DAL-US) 下滑 0.56% 至每股 39.33 美元。

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司本週賣出約 550 萬股惠普，自去年初買進以來首度減持。惠普 (HPQ-US) 下跌 1.80% 至每股 27.82 美元。

美國連鎖電影龍頭 AMC(AMC-US) 挫低 1.21% 至每股 8.14 美元。AMC 出售 4000 萬股股票籌集約 3.255 億美元，該公司表示，此舉將在影院行業反彈之際幫助其解決現金短缺問題，集資所得資金將用於一般營運，集團的業務將進入新里程碑。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22 萬人，預估 22.5 萬人，前值 21.7 萬人

美國上週續領失業金人數報 168.8 萬人，預估 169.5 萬人，前值 168.4 萬人

美國 8 月 PPI 年增率報 1.6%，預期 1.2%，前值 0.8%

美國 8 月 PPI 月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 2.2%，預期 2.2%，前值 2.4%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 8 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.5%

華爾街分析

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「Arm 的成功 IPO 無疑有助於增強市場信心。這不是我們見過的最大一筆交易，而且它的定價確實不錯，而且表現也很好。因此，這可以給我們帶來一些信心，讓我們相信資本市場之窗在過去 18 個月幾乎關閉之後，也許會再次打開。」

Oanda 駐紐約高級市場分析師 Edward Moya 提到：「又一輪令人印象深刻的美國經濟數據表明消費情況依舊良好，股市走高。隨著消費者彈性預計逐漸減弱，華爾街似乎對聯準會再度升息的風險感到滿意。儘管美國經濟增長依舊，但歐洲停滯性通膨風險增加，前景仍然不樂觀。」

NorthEnd 私人理財公司投資長 Alex McGrath 預測：「隨著風險資產大漲，推動市場一路走高，處在高位的美債殖利率將使 2023 年的股市定價顯得昂貴，我們相信股市波動性將在今年一路伴隨。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主